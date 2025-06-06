Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بأحسن المواصفات.. OnePlus تعلن عن أفضل هواتفها

Lebanon 24
06-06-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1371227-638847914692318949.jpg
Doc-P-1371227-638847914692318949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت oneplus عن هاتفها الجديد الذي جهّزته بأفضل المواصفات والتقنيات لتنافس به أحدث أجهزة أندرويد الذكية.
Advertisement

حصل هاتف OnePlus 13s على هيكل مميز التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (150.8/71.7/8.2) ملم، وزنه 185 غ.

شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.32 بوصة، دقة عرضها (2640/1216) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وحصلت على تقنيات Dolby Vision وHDR Vivi لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور، وحميت بزجاج Crystal Shield Glass شديد المتانة.

يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" مع واجهات OxygenOS 15، ومعالج Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الامامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

زوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5850 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.
مواضيع ذات صلة
إليكم مواصفات الهاتف الأحدث من سوني
lebanon 24
06/06/2025 12:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أحدث وأفضل هواتف هواوي
lebanon 24
06/06/2025 12:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
يتوقع أن يكون من بين الأفضل... OnePlus تطلق حاسباً لوحياً جديداً
lebanon 24
06/06/2025 12:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. Vivo تعلن عن هاتفها الجديد
lebanon 24
06/06/2025 12:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:50 | 2025-06-06
00:15 | 2025-06-06
23:00 | 2025-06-05
16:00 | 2025-06-05
14:00 | 2025-06-05
10:47 | 2025-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24