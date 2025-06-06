بأحسن المواصفات.. OnePlus تعلن عن أفضل هواتفها

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أعلنت عن هاتفها الجديد الذي جهّزته بأفضل المواصفات والتقنيات لتنافس به أحدث أجهزة أندرويد الذكية.حصل هاتف OnePlus 13s على هيكل مميز التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (150.8/71.7/8.2) ملم، وزنه 185 غ.شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.32 بوصة، دقة عرضها (2640/1216) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وحصلت على تقنيات Dolby Vision وHDR Vivi لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور، وحميت بزجاج Crystal Shield Glass شديد المتانة.يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" مع واجهات OxygenOS 15، ومعالج Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 ، وكاميرته الامامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.زوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5850 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.