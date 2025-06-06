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تكنولوجيا وعلوم

واتساب تختبر إنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
06-06-2025 | 04:50
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بدأ تطبيق واتساب اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء روبوت محادثة خاص مدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل التطبيق نفسه، وذلك وفقًا لما نقله موقع WABetaInfo.
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وتحمل الميزة الجديدة، التي تُطرح حاليًا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب، اسم “AI Studio”، وهي واجهة إرشادية تساعد المستخدمين على تصميم مساعد افتراضي ذكي دون الحاجة إلى أي خلفية تقنية.

وتشبه الفكرة إلى حد كبير خدمات “GPTs” من OpenAI أو “Gems” من جوجل Gemini، وهي تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء روبوتات مُخصصة وفقًا لاحتياجاتهم، ومتخصصة في موضوعات محددة.

ووفقًا لما ذكره التقرير، فإن المستخدمين يمرون بسلسلة خطوات تبدأ باختيار دور للذكاء الاصطناعي، مثل “مدرب دراسي” أو “مساعد سفر” أو “رفيق مُحفّز”. وبعد ذلك، يحددون سمات الشخصية ونبرة التفاعل، مثل الهدوء والتفكير، أو الحيوية والطرافة، أو الاحتراف والمعلوماتية. وبناءً على هذه الخيارات، يقترح واتساب إعدادات ذكية تُشكّل طريقة تفاعل الروبوت مع المستخدم.

يُذكر أن شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، توفر بالفعل أداة مشابهة عبر الويب باسم AI studio تتيح للمستخدمين إنشاء روبوتات ذكاء اصطناعي مُخصصة يمكن استخدامها ضمن خدماتها الأخرى مثل إنستاجرام وماسنجر. ويبدو أن واتساب تسعى إلى تقديم تجربة مماثلة، ولكن بنحو مدمج داخل التطبيق.

ولم تكشف ميتا بعدُ عن موعد الإطلاق الرسمي لهذه الميزة لكافة المستخدمين.

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