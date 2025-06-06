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تكنولوجيا وعلوم

من المتوقع طرحها خلال أسابيع.. ميرة جديدة من "واتساب"

Lebanon 24
06-06-2025 | 10:34
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يختبر تطبيق المراسلة الشهير "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، ميزة اختيارية تسمح لمستخدمي نظام "iOS" باختيار السماح بإعادة مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم.
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وتسمح هذه الميزة المقبلة للمستخدمين باختيار ما إذا كان بالإمكان إعادة مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم من قِبل جهات الاتصال لديهم.
 
ومع هذا التحديث الجديد، يُوسّع "واتساب" ميزة إعادة المشاركة، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكّم في كيفية مشاركة محتواهم.
 
وتحديدًا، يمكن للمستخدمين الآن اختيار ما إذا كان يمكن إعادة مشاركة أي من تحديثات حالتهم، بغضّ النظر عمّا إذا كانت تحتوي على إشارة أم لا.
 
وميزة السماح بإعادة مشاركة تحديثات الحالة متوفرة حاليًا في نسخة تجريبية من تطبيق واتساب لنظام "iOS"، ومن المتوقع طرحها للمستخدمين العاديين في تحديث مستقبلي من التطبيق في الأسابيع المقبلة. (العربية) 
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