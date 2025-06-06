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تكنولوجيا وعلوم
تحكم بالكاميرا وتصوير أسهل.. مزايا مبتكرة في سماعات "AirPods" القادمة!
Lebanon 24
06-06-2025
|
23:00
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أفاد تقرير جديدد من موقع 9to5Mac التقني بأن شركة آبل تخطط لإعلان مجموعة من المزايا الجديدة لسماعات AirPods خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2025، الذي ينطلق في 9 حزيران الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم، وتكامل السماعات مع أجهزة الشركة الأخرى.
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ووفقًا للتقرير، فإن آبل تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين
التحكم في
كاميرا آيفون أو آيباد باستخدام سماعات AirPods، لإتاحة إمكانية التقاط الصور من خلال النقر على السماعة، في تجربة قد تُحدث نقلة نوعية في التصوير عبر الأجهزة المحمولة.
وتخطط الشركة لطرح ميزة تتعرّف لحظة دخول المستخدم في النوم في أثناء ارتداء سماعات AirPods، لتوقف تلقائيًا تشغيل المحتوى الصوتي. ولم يتضح بعدُ إذا كانت هذه الميزة ستتطلب وجود ساعة آبل الذكية Apple Watch، التي تمتلك إمكانيات تتبع النوم.
ومن المزايا المحتملة الأخرى تطوير إيماءات رأس جديدة للتحكم في مستوى الصوت، حتى تُكمل ميزة “الوعي بالمحادثة Conversation Awareness” التي تعمل حاليًا على خفض الصوت تلقائيًا عند تحدث المستخدم.
وتعمل آبل أيضًا على وضع جديد للميكروفون بجودة احترافية، يُحتمل أن يقدم تجربة صوتية محسّنة مماثلة لتقنية آيفون 16 الجديدة التي تُزيل الضجيج الخلفي من مقاطع الفيديو.
ويشير التقرير إلى جهود تبذلها آبل لتبسيط عملية ربط سماعات AirPods بأجهزة آيباد المشتركة في بيئات مثل المدارس، مما يعزز سهولة الاستخدام لدى الطلاب.
يُذكر أن كافة هذه المزايا ما تزال غير مؤكدة رسميًا، وسيتعيّن على المستخدمين انتظار
مؤتمر wwdc
2025 لتأكيدها.
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