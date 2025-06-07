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تكنولوجيا وعلوم
لساعات "آبل ووتش".. هذا جديد "سناب شات"
Lebanon 24
07-06-2025
|
02:00
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أطلق تطبيق
سناب شات
نسخته الجديدة المخصصة لساعات آبل Apple Watch، ليمنح المستخدمين وسيلة جديدة وسريعة للتواصل أثناء التنقل، في خطوة تهدف للتوسع خارج حدود الهواتف الذكية والحواسيب.
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ورغم أن النسخة المخصصة للساعة الذكية أصغر حجماً مقارنة بتطبيق الهاتف، إلا أنها تتيح للمستخدمين قراءة الرسائل والرد عليها مباشرة من معصم اليد، إما عبر الكتابة على الشاشة، أو باستخدام لوحة المفاتيح المصغّرة، أو من خلال الإملاء الصوتي.
لذلك، تمثّل هذه الميزة حلًا مثالياً في اللحظات التي لا يكون فيها حمل الهاتف متاحاً، مثل أثناء ممارسة الرياضة أو التنقل.
ورغم غياب ميزات الكاميرا والفلاتر التي يشتهر بها التطبيق، إلا أن سناب شات يراهن على البساطة والوظائف الأساسية لإبقاء المستخدمين على اتصال دائم، دون الحاجة لإخراج الهاتف في كل مرة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه متجر تطبيقات Apple Watch تراجعاً ملحوظاً في دعم التطبيقات الكبرى؛ حيث انسحبت شركات مثل إنستغرام وأوبر من المنصة خلال السنوات الأخيرة.
وبالتالي، فإن دخول سناب شات إلى هذا المجال يوحي بعودة الزخم نحو تطوير التطبيقات القابلة للارتداء، وفتح
آفاق
جديدة لاستخدام الأجهزة الذكية بأساليب أكثر تكاملاً.
وفي بيان رسمي، أكدت الشركة المطورة أن رؤيتها المستقبلية ترتكز على توفير التطبيق عبر "كل جهاز يملكه المستخدم، بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء"، ما يعكس التزامها العميق بالتوسع متعدد المنصات.
(24)
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