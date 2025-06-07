Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قريباً.. هذا ما تخطط له "آبل"

Lebanon 24
07-06-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1371936-638849380287570376.jpg
Doc-P-1371936-638849380287570376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تقرير جديد صادر عن وكالة بلومبرغ عن بعض المزايا القادمة في تحديث iOS المُنتظر، الذي من المرتقب أن تكشف عنه شركة آبل خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2025، المقرر انطلاقه في 9 حزيران الجاري.
Advertisement
 
وبحسب التقرير، فإن واجهة المستخدم الجديدة التي تعمل آبل على تطويرها تشمل تطبيق الرسائل وتطبيق الهاتف، وهما من أكثر التطبيقات استخدامًا في هواتف آيفون.
 
وتشير المعلومات إلى أن تطبيق الرسائل سيحصل على ميزتين بارزتين، وهما إمكانية إنشاء استطلاعات رأي داخل المحادثات، وخيار تعيين صورة خلفية مُخصصة لكل محادثة.
 
ومن اللافت في الأمر أن الخلفية التي يحددها أحد طرفي المحادثة ستظهر للطرف الآخر أيضًا، مما يعزز الطابع الشخصي لتجربة الاستخدام. وتهدف آبل، من خلال هذه التحسينات، إلى منافسة تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل واتساب التابع لشركة ميتا.
 
وفي ما يتعلق بتطبيق الهاتف، فيبدو أن نطاق التحديثات سيكون أكثر محدودية، إذ يشير التقرير إلى تصميم جديد اختياري يجمع جهات الاتصال المفضلة والمكالمات الحديثة والبريد الصوتي في نافذة واحدة قابلة للتمرير، مع الحفاظ على إمكانية استخدام الواجهة التقليدية.
 
وتركّز هذه التعديلات في تطبيقي الرسائل والهاتف ضمن نظام iOS القادم على تعزيز التجربة الشخصية لمستخدمي آيفون، في محاولة لتقليل اعتمادهم على تطبيقات المراسلة المنافسة.
 
وفي سياق متصل، سوف يحصل متصفح سفاري على شريط عناوين أكثر شفافية ولمعانًا يتماشى مع عناصر التصميم الزجاجي الرقمي الذي تسعى آبل إلى تعميمه في واجهات أنظمتها، كما يُتوقع أن يحصل تطبيق الكاميرا على تصميم أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام.
 
يُذكر أن آبل تستعد للكشف عن جيل جديد من أنظمة التشغيل يتميز بتصميم زجاجي المظهر مع نظام تسمية جديد في إطار دورة التحديثات المُخصصة لعامي 2025-2026. (aintews)
مواضيع ذات صلة
هذا ما تخطط له "إسرائيل" بديلاً عن الحرب
lebanon 24
08/06/2025 04:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تخطّط له الصين اقتصاديا
lebanon 24
08/06/2025 04:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لمُستخدمي "سفاري".. هذا ما تخطط له "آبل"
lebanon 24
08/06/2025 04:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبل" تخطط لإطلاق نظارات ذكية في نهاية العام المقبل
lebanon 24
08/06/2025 04:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-06-07
07:05 | 2025-06-07
06:30 | 2025-06-07
05:00 | 2025-06-07
02:00 | 2025-06-07
23:00 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24