قريباً.. هذا ما تخطط له "آبل"

كشف تقرير جديد صادر عن وكالة عن بعض المزايا في تحديث iOS المُنتظر، الذي من المرتقب أن تكشف عنه شركة آبل خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2025، المقرر انطلاقه في 9 حزيران الجاري.

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وبحسب التقرير، فإن واجهة المستخدم الجديدة التي تعمل آبل على تطويرها تشمل تطبيق الرسائل وتطبيق الهاتف، وهما من أكثر التطبيقات استخدامًا في هواتف آيفون.

وتشير المعلومات إلى أن تطبيق الرسائل سيحصل على ميزتين بارزتين، وهما إمكانية إنشاء استطلاعات رأي داخل المحادثات، وخيار تعيين صورة خلفية مُخصصة لكل محادثة.

ومن اللافت في الأمر أن الخلفية التي يحددها أحد طرفي المحادثة ستظهر للطرف الآخر أيضًا، مما يعزز الطابع الشخصي لتجربة الاستخدام. وتهدف آبل، من خلال هذه التحسينات، إلى منافسة تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل التابع لشركة ميتا.

وفي ما يتعلق بتطبيق الهاتف، فيبدو أن نطاق التحديثات سيكون أكثر محدودية، إذ يشير التقرير إلى تصميم جديد اختياري يجمع جهات الاتصال المفضلة والمكالمات الحديثة والبريد الصوتي في نافذة واحدة قابلة للتمرير، مع الحفاظ على إمكانية استخدام الواجهة التقليدية.

وتركّز هذه التعديلات في تطبيقي الرسائل والهاتف ضمن نظام iOS القادم على تعزيز التجربة الشخصية لمستخدمي آيفون، في محاولة لتقليل اعتمادهم على تطبيقات المراسلة المنافسة.

وفي سياق متصل، سوف يحصل متصفح سفاري على شريط عناوين أكثر شفافية ولمعانًا يتماشى مع عناصر التصميم الزجاجي الرقمي الذي تسعى آبل إلى تعميمه في واجهات أنظمتها، كما يُتوقع أن يحصل تطبيق الكاميرا على تصميم أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام.

يُذكر أن آبل تستعد للكشف عن جيل جديد من أنظمة التشغيل يتميز بتصميم زجاجي المظهر مع نظام تسمية جديد في إطار دورة التحديثات المُخصصة لعامي 2025-2026. (aintews)