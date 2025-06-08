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تكنولوجيا وعلوم
نموذج للذكاء الاصطناعي... هذا ما يتنبأ به بشأن لأعاصير والعواصف
Lebanon 24
08-06-2025
|
06:37
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قال باحثون في
الولايات المتحدة
وهولندا إنه يمكن استخدام تقنيات
الذكاء الاصطناعي
للحصول على تنبؤات أسرع وتحذيرات أكثر دقة من
الأعاصير
والعواصف القوية.
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وفي ورقة بحثية نشرتها مجلة Nature العلمية، قال باحثون في شركة البرمجيات العملاقة
مايكروسوفت
إن نموذج الذكاء الاصطناعي أوروا الذي تطوره الشركة "يتفوق على نماذج التوقعات التشغيلية التقليدية في التنبؤ بدرجة جودة الهواء، وأمواج المحيط، ومسارات الأعاصير المدارية، باستخدام أنظمة حوسبة
أقل تكلفة
بكثير">
وذكرت مايكروسوفت أن
النظام الجديد
تم تدريبه "باستخدام أكثر من مليون ساعة من البيانات الجيوفيزيائية المتنوعة" وهي كمية بيانات كافية لجعل النظام قادرا على تقديم تنبؤات "أكثر دقة ليس فقط بالنسبة للطقس، وإنما لمجموعة واسعة من الأحداث المناخية من خلال سلاسل التحليلات الاسترجاعية" بما في ذلك الأعاصير وأمواج المحيطات القوية. (العربية)
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