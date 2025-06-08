نموذج للذكاء الاصطناعي... هذا ما يتنبأ به بشأن لأعاصير والعواصف

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وفي ورقة بحثية نشرتها مجلة Nature العلمية، قال باحثون في شركة البرمجيات العملاقة إن نموذج الذكاء الاصطناعي أوروا الذي تطوره الشركة "يتفوق على نماذج التوقعات التشغيلية التقليدية في التنبؤ بدرجة جودة الهواء، وأمواج المحيط، ومسارات الأعاصير المدارية، باستخدام أنظمة حوسبة بكثير"> قال باحثون في وهولندا إنه يمكن استخدام تقنيات للحصول على تنبؤات أسرع وتحذيرات أكثر دقة من والعواصف القوية.وفي ورقة بحثية نشرتها مجلة Nature العلمية، قال باحثون في شركة البرمجيات العملاقة إن نموذج الذكاء الاصطناعي أوروا الذي تطوره الشركة "يتفوق على نماذج التوقعات التشغيلية التقليدية في التنبؤ بدرجة جودة الهواء، وأمواج المحيط، ومسارات الأعاصير المدارية، باستخدام أنظمة حوسبة بكثير">

وذكرت مايكروسوفت أن تم تدريبه "باستخدام أكثر من مليون ساعة من البيانات الجيوفيزيائية المتنوعة" وهي كمية بيانات كافية لجعل النظام قادرا على تقديم تنبؤات "أكثر دقة ليس فقط بالنسبة للطقس، وإنما لمجموعة واسعة من الأحداث المناخية من خلال سلاسل التحليلات الاسترجاعية" بما في ذلك الأعاصير وأمواج المحيطات القوية. (العربية)