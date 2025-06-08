دراسة تكشف.. ساعات آبل الذكية غير دقيقة في قياس بعض المؤشرات الحيوية الهامة!

ذكرت مجلة ResearchGate أن دراسة أجراها باحثون من بينت أن ساعات آبل الذكية تخطئ في حساب بعض المؤشرات الحيوية التي تستخدم لمراقبة النشاط البدني والوضع الصحي للمستخدم.

Advertisement

وتبعا للمجلة قام الباحثون بتحليل لبيانات 56 دراسة تتعلق بدقة ساعات آبل الذكية (Apple Watch). وجمعوا معلومات تثبت أن هذه الساعات دقيقة جدا في قياس معدل ضربات القلب، لكنها ترتكب أخطاء كبيرة في حساب السعرات الحرارية.



وتشير تحليلات الخبراء إلى أن ساعات آبل تسجل معدل ضربات القلب بهامش خطأ يبلغ 4.43%. ولا يتجاوز هامش الخطأ في عد الخطوات 8.17%. ويرى الباحثون أن هذه نتائج جيدة للأجهزة القابلة للارتداء. لكن تقييم النشاط البدني في ساعات آبل يعتمد على تحليل السعرات الحرارية التي يحرقها المستخدم، وهنا تخطئ ساعات العلامة التجارية الأميركية بشكل كبير، بنسبة تصل إلى 28%.



ويشير البحث إلى أن الساعة الذكية تخطئ في تقييم كل أنواع التمارين الشائعة، المشي والجري وركوب الدراجات وأثناء مراقبة تمارين الشدة المختلطة. (روسيا اليوم)