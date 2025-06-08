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تكنولوجيا وعلوم

آيفون 19 يأتي بكاميرا سيلفي مخفية تحت الشاشة

Lebanon 24
08-06-2025 | 15:00
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قد تكون أبل أخيرًا على الطريق الصحيح لإطلاق آيفون بشاشة كاملة، وقد يحدث ذلك مع إطلاق آيفون 19، فوفقًا لتقرير صادر عن The Information، تعمل آبل على دمج كلٍّ من ميزة Face ID والكاميرا الأمامية أسفل الشاشة في هواتف آيفون المستقبلية.
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وقد تُطرح هذه التقنية لأول مرة في سلسلة iphone 18 Pro العام المقبل، بينما قد يكون آيفون 2027 - على الأرجح iPhone 19 - أول هاتف يتميز بشاشة كاملة من الحافة إلى الحافة، احتفالًا بالذكرى العشرين لإطلاق آيفون.

وتستخدم ميزة Face ID ضوء الأشعة تحت الحمراء لمسح وجهك، ويمثل وضعها خلف الشاشة تحديًا كبيرًا، فمعظم شاشات العرض لا تسمح بمرور ضوء الأشعة تحت الحمراء، مما قد يؤثر على الدقة، ومع ذلك، يبدو أن آبل تسعى إلى حل هذه المشكلة من خلال براءة اختراع حصلت عليها مؤخرًا، كما رصدها موقع Patently Apple.

وتتضمن الطريقة إزالة بعض البكسلات الفرعية - العناصر الصغيرة الحمراء والخضراء والزرقاء التي تُشكل الشاشة - لإنشاء مناطق شفافة، وتسمح هذه الفجوات بمرور الأشعة تحت الحمراء بسهولة أكبر، دون التأثير على جودة الصورة، كما يُحسّن تصميم آبل من وضوح الأسلاك ومكونات اللمس في تلك المناطق، مما يسمح للنظام بالعمل بشكل صحيح.

وأشارت شائعات سابقة إلى أن ميزة Face ID المدمجة تحت الشاشة قد تصل مع هاتفي iPhone 15 أو 16، لكن هذه التوقعات لم تتحقق، ومع ذلك، قد يُظهر هاتف iPhone 17 أول تغيير ملحوظ، ووفقًا للمحلل جيف بو، قد يتميز طراز واحد على الأقل من iPhone 17 - ربما iPhone 17 Pro Max - بجزيرة ديناميكية أصغر، مما يُلمح إلى تغييرات داخلية قبل إعادة التصميم الكاملة.

كاميرات السيلفي المدمجة تحت الشاشة ليست جديدة في عالم أندرويد،  لكن جودة الصورة غالبًا ما كانت مخيبة للآمال، وخاصة لمكالمات الفيديو والصور الشخصية، ويتمثل التحدي الذي تواجهه Apple في التغلب على ذلك مع الحفاظ على معايير الجودة العالية المعتادة، خاصة الآن مع استخدام الكاميرات الأمامية على نطاق واسع للصور الشخصية ومكالمات الفيديو. (اليوم السابع)
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