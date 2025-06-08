5 أسباب تجعل البعض يختار أندرويد على آيفون

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رغم أن سوق الهواتف الذكية يشهد تنافسًا دائمًا بين أجهزة أندرويد وآيفون، فإن كل منصة لها ما يميزها، آيفون يعرف بتصميمه الأنيق ونظامه المغلق عالي الأمان، فضلًا عن التكامل السلس مع باقي أجهزة آبل، وميزات حصرية مثل iMessage والتحديثات السريعة للنظام، في المقابل يوفر نظام أندرويد مرونة أكبر من حيث التخصيص وتنوع الخيارات أمام المستخدم.ومع اقتراب إطلاق سلسلة آيفون 17 الجديدة، تتجدد التوقعات بشأن ما ستقدمه آبل من تحسينات، لكن في الوقت نفسه، هناك بعض المزايا التي تميز هواتف أندرويد ولم تُدرج حتى الآن في ، وربما لن نراها في الإصدارات القريبة.في السطور التالية، نستعرض 5 مزايا عملية ومحبوبة تفتقر إليها أجهزة آيفون حتى الآن:دعم زيادة السعة التخزينيةتمنح أغلب هواتف أندرويد المستخدمين إمكانية توسيع الذاكرة باستخدام كروت SD، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ومرنًا، توجد كروت بسعات تبدأ من 32 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت، بينما أجهزة آيفون لا تدعم هذه الإمكانية على الإطلاق، إذ تفضل آبل تقديم تجربة مغلقة تعتبر أن التخزين الخارجي أقل أمانًا واستقرارًا.تشغيل تطبيقين في نفس الوقت "الشاشة المنقسمة"واحدة من أكثر المزايا العملية في أندرويد هي ميزة الشاشة المنقسمة التي تسمح بتشغيل تطبيقين معًا على نفس الشاشة، هذه الخاصية موجودة منذ سنوات في أندرويد وتستخدم في المهام المتعددة كالمقارنة بين المعلومات أو الترفيه، بينما لم تدرجها آبل بعد في هواتف آيفون.دعم تعدد المستخدمين على نفس الجهازبعض هواتف أندرويد تتيح إمكانية إضافة أكثر من مستخدم على نفس الهاتف، مع تخصيص إعدادات وتطبيقات لكل مستخدم، وهي ميزة مفيدة للعائلات أو في الاستخدام المشترك، أما آيفون فلا يدعم تعدد المستخدمين، ويرجع ذلك غالبًا إلى قيود على الذاكرة العشوائية وسعة التخزين.تنزيل التطبيقات من خارج المتجريتيح أندرويد للمستخدمين تحميل تطبيقات من خارج ، فيما يعرف بـ"Sideloading"، ورغم تشديد جوجل على قواعد الأمان، إلا أن الميزة ما زالت متاحة، على العكس تفرض آبل قيودًا صارمة ولا تسمح بتنزيل التطبيقات إلا من خلال متجر ، حفاظًا على الخصوصية والأمان حسب رؤيتها.زر إغلاق كل التطبيقات دفعة واحدةرغم بساطة الميزة، فإنها تظل غائبة عن هواتف آيفون، في أندرويد يمكنك إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة بضغطة واحدة، مما يساعد في تحسين الأداء وتوفير البطارية، أما في آيفون فلا تزال الطريقة الوحيدة هي سحب كل تطبيق يدويًا لإغلاقه. (اليوم السابع)