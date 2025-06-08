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تكنولوجيا وعلوم

5 أسباب تجعل البعض يختار أندرويد على آيفون

Lebanon 24
08-06-2025 | 23:00
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رغم أن سوق الهواتف الذكية يشهد تنافسًا دائمًا بين أجهزة أندرويد وآيفون، فإن كل منصة لها ما يميزها، آيفون يعرف بتصميمه الأنيق ونظامه المغلق عالي الأمان، فضلًا عن التكامل السلس مع باقي أجهزة آبل، وميزات حصرية مثل iMessage والتحديثات السريعة للنظام، في المقابل يوفر نظام أندرويد مرونة أكبر من حيث التخصيص وتنوع الخيارات أمام المستخدم.
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ومع اقتراب إطلاق سلسلة آيفون 17 الجديدة، تتجدد التوقعات بشأن ما ستقدمه آبل من تحسينات، لكن في الوقت نفسه، هناك بعض المزايا التي تميز هواتف أندرويد ولم تُدرج حتى الآن في أجهزة آيفون، وربما لن نراها في الإصدارات القريبة.
في السطور التالية، نستعرض 5 مزايا عملية ومحبوبة في أندرويد تفتقر إليها أجهزة آيفون حتى الآن:

دعم زيادة السعة التخزينية
تمنح أغلب هواتف أندرويد المستخدمين إمكانية توسيع الذاكرة باستخدام كروت SD، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ومرنًا، توجد كروت بسعات تبدأ من 32 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت، بينما أجهزة آيفون لا تدعم هذه الإمكانية على الإطلاق، إذ تفضل آبل تقديم تجربة مغلقة تعتبر أن التخزين الخارجي أقل أمانًا واستقرارًا.

تشغيل تطبيقين في نفس الوقت "الشاشة المنقسمة"
واحدة من أكثر المزايا العملية في أندرويد هي ميزة الشاشة المنقسمة التي تسمح بتشغيل تطبيقين معًا على نفس الشاشة، هذه الخاصية موجودة منذ سنوات في أندرويد وتستخدم في المهام المتعددة كالمقارنة بين المعلومات أو الترفيه، بينما لم تدرجها آبل بعد في هواتف آيفون.

دعم تعدد المستخدمين على نفس الجهاز
بعض هواتف أندرويد تتيح إمكانية إضافة أكثر من مستخدم على نفس الهاتف، مع تخصيص إعدادات وتطبيقات لكل مستخدم، وهي ميزة مفيدة للعائلات أو في الاستخدام المشترك، أما آيفون فلا يدعم تعدد المستخدمين، ويرجع ذلك غالبًا إلى قيود على الذاكرة العشوائية وسعة التخزين.

تنزيل التطبيقات من خارج المتجر
يتيح أندرويد للمستخدمين تحميل تطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي، فيما يعرف بـ"Sideloading"، ورغم تشديد جوجل على قواعد الأمان، إلا أن الميزة ما زالت متاحة، على العكس تفرض آبل قيودًا صارمة ولا تسمح بتنزيل التطبيقات إلا من خلال متجر app store، حفاظًا على الخصوصية والأمان حسب رؤيتها.

زر إغلاق كل التطبيقات دفعة واحدة
رغم بساطة الميزة، فإنها تظل غائبة عن هواتف آيفون، في أندرويد يمكنك إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة بضغطة واحدة، مما يساعد في تحسين الأداء وتوفير البطارية، أما في آيفون فلا تزال الطريقة الوحيدة هي سحب كل تطبيق يدويًا لإغلاقه. (اليوم السابع)
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