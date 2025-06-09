قبل ساعات من انطلاقه... مفاجآت منتظرة من آبل في WWDC 2025

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ويحمل المؤتمر الذي يقام في الفترة من الاثنين 9 يونيو (حزيران) الجاري، حتى الجمعة 13 من نفس الشهر، شعار "Sleek Peek"، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تصميمات أكثر سلاسة وعصرية، مستوحاة من نظام visionOS الذي يدير نظارات الواقع المختلط Vision Pro. مع اقتراب موعد مؤتمر أبل العالمي للمطورين WWDC 2025، تتجه أنظار المتابعين حول العالم نحو مجموعة من التغييرات المنتظرة في برمجيات أبل، التي يبدو أنها ستُحدث نقلة نوعية في تجربة المستخدم عبر أجهزتها المختلفة.ويحمل المؤتمر الذي يقام في الفترة من الاثنين 9 يونيو (حزيران) الجاري، حتى الجمعة 13 من نفس الشهر، شعار "Sleek Peek"، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تصميمات أكثر سلاسة وعصرية، مستوحاة من نظام visionOS الذي يدير نظارات الواقع المختلط Vision Pro.

تسريبات مؤتمر WWDC 2025

وبحسب تقارير إعلامية، فإن أبرز ما كشفته التسريبات حتى الآن هو تحديث نظام macOS الذي سيحمل اسم "Tahoe".



يتميز هذا التحديث بمحاولات جادة لتوحيد التصميم البصري بين أجهزة آبل المتنوعة، من الهواتف إلى الحواسيب والنظارات الذكية، ما يتيح تجربة استخدام متكاملة وسلسة دون انقطاع بين المنصات.



وقبل أسابيع من الكشف المنتظر عن سلسلة iPhone 17، تظهر تسريبات تؤكد أن الهاتف سيستمر باستخدام شريحة A18 التي تدعمها ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت في النسخة الأساسية، ما يتماشى مع مواصفات العام السابق.



الميزة الأبرز ستكون اعتماد شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز على الطرازات غير الاحترافية لأول مرة، مع بقاء خاصية "الشاشة دائمة التشغيل" حصرية للفئة Pro. أما التصميم الأمامي فقد يشهد تغييرات طفيفة مع إمكانية تقليص حجم " التفاعلية" (Dynamic Island) بفضل تحسينات تقنية Face ID.



أما النقطة الأبرز في خطط آبل للعام القادم 2026، تتجلى في إطلاق سلسلة iPhone 18 التي من المتوقع أن تحمل تغييرات تقنية وشكلية كبيرة.



أبرزها شريحة A20 الجديدة التي ستدمج ذاكرة الوصول العشوائي مباشرة على الشريحة، ما يوفر فوائد ملموسة من حيث الأداء، تقليل استهلاك الطاقة، والتحكم في الحرارة.



تحديات مختلفة تُطارد آبل

وتأتي هذه النسخة من المؤتمر بعد نحو عام من إعلان آبل عن مشروع "Apple Intelligence"، الذي اعتبرته الشركة ركيزة أساسية لتحسين تجربة المستخدم عبر ، إلا أنّ هذا المشروع لم يرقَ بعدُ إلى مستوى التوقعات التي علّقها المحللون والمستخدمون، في ظل تأخر الجدول لتطويره.



وأشارت تقارير سابقة إلى أنّ الشركة أرجأت إطلاق المساعد الشخصي الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي بعد أن كانت قد استعرضته في نسخة المؤتمر السابقة عام 2024، وأعلنت لاحقاً أنّ العمل عليه "يحتاج وقتاً أطول مما كان متوقعاً".

إلى جانب التحديات التقنية، تواجه آبل ضغوطاً كبيرة جراء التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها على المنتجات المستوردة، ما دفع الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، للإشارة في مكالمة الأرباح الأخيرة إلى أنّ الشركة ستتكبد نحو 900 مليون دولار كتكاليف جمركية خلال الربع الثاني من العام.



وتزامن ذلك مع إعلان عن رسوم جمركية تصل إلى 25% على هواتف آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة، الأمر الذي يهدد خطط الإنتاج، ويثير مخاوف من ارتفاع أسعار الأجهزة مستقبلاً، خاصة أنّ تقارير سابقة أكّدت أنّ نقل خطوط الإنتاج من والهند إلى الولايات المتحدة قد يستغرق عقداً من الزمن.

ثورة سينمائية باستخدام iPhone 15 Pro Max

الجدير بالذكر أنه وفي سابقة غير مألوفة، شهد إنتاج فيلم الرعب الجديد "28 Years Later" استخدام 20 هاتف iPhone 15 Pro Max في تصوير كافة مشاهده، ما يُعتبر تجربة مبتكرة في صناعة الأفلام.



المخرج داني اعتمد على تركيب الهواتف في قوس حول الممثلين لتقديم لقطات سينمائية غامرة وعالية الجودة، في خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة أمام تقنيات التصوير بواسطة الهواتف الذكية.