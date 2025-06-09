مايكروسوفت تطلق أول جهاز "Xbox" محمول

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كشفت شركة عن أول جهاز Xbox محمول، في خطوة وُصفت بأنها تحول استراتيجي في عالم الألعاب، تهدف إلى منح اللاعبين تجربة متكاملة تُمكّنهم من الوصول إلى مكتبة واسعة من ألعاب الفيديو من أي مكان.ويُعد هذا الجهاز المحمول الجديد تطورًا بارزًا في سلسلة " "، حيث يجمع بين قوة الأداء وسهولة التنقل، مما يفتح آفاقاً جديدة لعشاق الألعاب الرقمية خارج حدود أجهزة الكونسول التقليدية.وصممت أجهزة "روغ إكس بوكس ألي" و"ألي اكس" بالشراكة مع أسوس وستسوق بمناسبة أعياد نهاية السنة على ما أعلنت المسؤولة عن إكس بوكس ساره بوند بمناسبة الذي تم عبر الإنترنت، وأوضحت بوند أن "إكس بوكس ألي هي منصة يمكن حملها وتجمع بين قوة إكس بوكس والحرية التي توفرها ".وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الألعاب المتوفرة عبر مختلف المنصات، مشيرة إلى أنه يمكن من خلاله تشغيل ألعاب من مكتبة Xbox Store، بالإضافة إلى تلك المتاحة على متاجر ويندوز مثل Battle.net وSteam وGOG وUbisoft Connect، ما يمنح اللاعبين مرونة غير مسبوقة في اختيار الألعاب وممارستها من أي مكان.وقالت مايكروسوفت إن أسعار المنصات والمواعيد المحددة لطرحها في الأسواق ستعلن في الأشهر المقبلة، وتصميم المنصتين قريب من التصميم الأساسي للعبة مع الأزرار نفسها وأجهزة التحكم لكنهما أطول.وأوضحت مايكروسوف في بيان "إكس بوكس ألي وإكس بوكس ألي إكس ممتازتان للاعبين الذين يبحثون عن إمكانية للعب وهم يتنقلون أو بانتظار طائرتهم"، وأتى الإعلان بعد أيام على إطلاق سويتش 2 من تصميم شركة نينتدو العملاقة.