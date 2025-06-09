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تكنولوجيا وعلوم

تحذير.. رسائل خبيثة تستهدف مستخدمي آيفون

Lebanon 24
09-06-2025 | 10:50
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في تطوّر جديد لأساليب الاحتيال الإلكتروني، حذّرت جهات أمنية أميركية من رسائل نصية خبيثة تستهدف مستخدمي هواتف "آيفون"، متظاهرة بأنها صادرة عن مؤسسات حكومية مثل "إدارة المركبات".
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وتتضمن الرسائل تحذيرًا من وجود مخالفات مرورية مزعومة، وتطلب من المستخدمين دفع غرامة فورية عبر رابط وهمي يبدو للوهلة الأولى وكأنه موقع رسمي، مثل: tn.gov-hjpp.life/pay. ويطلب من المتلقي الرد بحرف "Y" لتأكيد الدفع، وهي خطوة تُفعل الرابط وتجعل الهاتف يعتبر المرسل جهة موثوقة.

وأفاد تقرير لموقع "PhoneArena" بأن هذه الحيلة تستغل ثقة المستخدمين في الهيئات الرسمية، وتعمل على تجاوز الحماية التلقائية في أجهزة آبل عبر إجبار الضحية على التفاعل يدويًا مع الرسالة.

ووفق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فقد تم تسجيل أكثر من 2000 شكوى خلال شهر واحد فقط، تتعلق برسائل احتيالية مشابهة تطلب دفع رسوم طرق أو مخالفات غير موجودة.

الرسائل تنتشر حاليًا في عدة ولايات أميركية، من بينها تينيسي، تكساس، فيرجينيا، وبنسلفانيا، وغالبًا ما تأتي من أرقام أجنبية تبدأ بالمفتاح الدولي +63 (رمز الفلبين).

الجهات المختصة تنبّه المستخدمين إلى: عدم فتح أي رابط وارد من جهة غير معروفة، عدم الرد على الرسالة، حتى بحرف واحد، حذف الرسالة فورًا والإبلاغ عنها عبر خاصية "الإبلاغ عن رسالة غير مرغوب فيها، التأكد من مصدر الرسائل وعدم تقديم أي معلومات مالية عبر الرسائل النصية

ويؤكد الخبراء أن هذه الأساليب قد تبدو مقنعة ومخيفة، لكنها تنهار بسهولة أمام قليل من التدقيق والوعي الرقمي. (العربية)
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