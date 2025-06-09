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تكنولوجيا وعلوم

تحذير: تطبيقات خبيثة تتسلل إلى متجر Play وتخدع غوغل… احذفها فورًا من هاتفك!

Lebanon 24
09-06-2025 | 13:10
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كشفت شركة Cyble، وهي شركة عالمية متخصصة في استخبارات التهديدات السيبرانية، أنه تم إدراج العديد من التطبيقات في متجر Google Play، التي تعمل  بشكل سىء عند تنزيلها وفتحها، حيث تفتح التطبيقات موقعًا للتصيد الاحتيالي، والأمر الأكثر إثارة للخوف هو أنها تفتح نافذة WebView داخل التطبيق، مما يسمح للتطبيق بعرض محتوى الويب.
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وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يطلب المحتوى من الضحية الكشف عن العبارات التذكيرية لمحفظته الرقمية التي يمكن استخدامها لإفراغ المحفظة، وما يجعل هذه الحملة خطيرة بشكل خاص هو استخدام تطبيقات تبدو شرعية إلى جانب بنية تحتية واسعة النطاق للتصيد الاحتيالي مرتبطة بأكثر من 50 نطاقًا، وهذا لا يوسع نطاق الحملة فحسب، بل يقلل أيضًا من احتمالية الكشف الفوري عنها بواسطة الدفاعات التقليدية.
يمكن لمجرم الإنترنت الوصول إلى جميع العملات المشفرة والرموز المرتبطة بها، وعثر موقع Cyble على تطبيقات، يقول إنها تخدع الضحايا بإعطائها أسماءً مشابهة لمحافظ إلكترونية شهيرة.

كان المطورون المتورطون في هذه الخدعة معروفين سابقًا بتوزيع تطبيقات شرعية، لكن المجرمين اخترقوهم لإنجاح هذه الخدعة، لذلك إذا كان لديك أي من هذه التطبيقات التسعة مثبتًا على هاتفك، فيجب حذفه فورًا:

1. Pancake Swap
2. Suite Wallet
3. Hyperliquid
4. Raydium
5. BullX Crypto
6. OpenOcean Exchange
7. Meteora Exchange
8. SushiSwap
9. Harvest Finance Blog

تستخدم هذه التطبيقات أساليب التصيد الاحتيالي لمحاولة الحصول على العبارة التذكيرية من الضحية لمحفظته الرقمية الشرعية.

وصُممت رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الاحتيالية هذه لإثارة قلق الضحية من ارتكابه خطأً أو احتمال تعرضه للاحتيال، فيُفصح عن عبارته التذكيرية؛ مما يؤدي إلى مسح محفظته الرقمية.

أعطت Cyble بالفعل أسماء التطبيقات المذكورة أعلاه إلى Google، وتمت إزالة معظمها بالفعل، بينما تم الإبلاغ عن التطبيقات الأخرى لإزالتها، ولكن حتى إذا أزالت Google تطبيقًا من متجر Play، فإنه لا يزال مُثبتًا على هاتفك، وقد يُسبب أضرارًا جسيمة، خاصةً لمالك الجهاز.

يجب عليك معرفة أنه حتى لو لم تتمكن من العثور على هذه العناوين في متجر Play بعد الآن، فلا يزال يتعين عليك إلغاء تثبيت أي من هذه الأسماء إذا ظهرت على هاتفك. (اليوم السابع)
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