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تكنولوجيا وعلوم

أبرز المزايا القادمة إلى ساعات آبل الذكية في نظام watchOS 12

Lebanon 24
09-06-2025 | 16:08
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تستعد شركة آبل لإطلاق نظام watchOS 12 خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2025، المقرر عقده في 9 يونيو، ومن المتوقع أن يجلب هذا التحديث مجموعة من التحسينات البارزة التي تعزز تجربة المستخدم على ساعات آبل الذكية، خاصةً في مجالات التصميم، الصحة، الذكاء الاصطناعي، والتخصيص.
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1. تصميم بصري جديد مستوحى من visionOS
سيشهد watchOS 12 تحديثًا بصريًا شاملًا يُعرف داخليًا باسم "Solarium"، مستوحى من تصميم visionOS المستخدم في نظارات Apple Vision Pro. يهدف هذا التحديث إلى تقديم واجهة أكثر حداثة وسلاسة، مع عناصر عائمة وخطوط بارزة، مما يوفر تجربة مستخدم متجانسة عبر أجهزة آبل المختلفة .

2. دمج أعمق للذكاء الاصطناعي عبر Apple Intelligence
من المتوقع أن يقدم watchOS 12 تكاملًا أعمق مع منصة Apple Intelligence، مما يسمح بتحسينات في مجالات مثل:

 تحليل البيانات الصحية: توفير توصيات صحية مخصصة بناءً على بيانات المستخدم، مثل معدل ضربات القلب والنوم والنشاط البدني.
 
 تحسينات في siri: قدرات محسّنة للمساعد الصوتي Siri، بما في ذلك تلخيص الإشعارات وتقديم اقتراحات ذكية .
ومع ذلك، نظرًا لقيود الأجهزة، قد تتم معالجة بعض وظائف الذكاء الاصطناعي عبر iphone المتصل بدلاً من المعالجة المحلية على الساعة .

3. ميزات صحية متقدمة
يُشاع أن watchOS 12 سيقدم ميزات صحية جديدة، مثل:

 مراقبة ضغط الدم: إمكانية قياس ضغط الدم واكتشاف ارتفاعه، مما يساعد المستخدمين على متابعة صحتهم القلبية بشكل أفضل .
 تتبع الحالة المزاجية: أدوات جديدة لتسجيل الحالة المزاجية اليومية، مما يساعد في الكشف المبكر عن علامات التوتر أو الاكتئاب.
4. تخصيص واجهة المستخدم
سيوفر watchOS 12 خيارات تخصيص موسعة لواجهة المستخدم، بما في ذلك:

ترتيب التطبيقات والمضاعفات: إمكانية إعادة ترتيب التطبيقات والمضاعفات (Complications) على الشاشة الرئيسية وفقًا لتفضيلات المستخدم.
 إضافة Widgets جديدة: دعم إضافي للـ Widgets، مما يسمح بعرض معلومات أكثر تنوعًا على الشاشة الرئيسية.
5. تحسينات في تتبع اللياقة البدنية
من المتوقع أن يشمل التحديث تحسينات في تطبيق التمارين (Workout)، مثل:

 مقاييس جديدة: إضافة مقاييس مثل "درجة الطاقة اليومية" و"درجة التعافي"، مما يساعد المستخدمين على تقييم جاهزيتهم للتمارين.
 تكامل أفضل مع تطبيق الخرائط: تحسين التكامل بين تطبيق التمارين وتطبيق الخرائط، مما يسهل تتبع المسارات أثناء التمارين الخارجية .
6. التوفر والتوافق
من المتوقع أن يتم الإعلان عن watchOS 12 في 9 حزيران 2025، مع إصدار نسخة تجريبية للمطورين في نفس اليوم، ونسخة تجريبية عامة في يوليو، والإصدار الرسمي في سبتمبر، سيكون التحديث متوافقًا مع أجهزة Apple Watch Series 7 وما بعدها، بما في ذلك Series 10 وUltra 2 . 
(اليوم السابع)
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