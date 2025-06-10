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تكنولوجيا وعلوم

OnePlus تطلق منافسا قويا في عالم الحواسب اللوحية

Lebanon 24
10-06-2025 | 00:10
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أعلنت oneplus عن جهازها المحمول الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من أقوى المنافسين في أسواق الحواسب اللوحية.
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وحصل OnePlus Pad 3 على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (289.6/209.7/6) ملم، وزنه 675غ.

وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2400/3392) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 315بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 900 شمعة/م، ودعمت بتقنيات Dolby Vision.
 
ويعمل الحاسب بنظام "أندرويد-15" مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

حصل الجهاز على 8 مكبيرات صوت عالية الأداء، وتقنيات bluetooth 5.4، ومنفذ USB Type-C 3.، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 12140 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم) 
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