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تكنولوجيا وعلوم

آبل تؤجل إطلاق ميزات متقدمة في نظام iOS إلى هذا التاريخ

Lebanon 24
10-06-2025 | 02:51
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كشفت تقارير حديثة أن شركة آبل قررت تأجيل إطلاق مجموعة من الوظائف المتطورة المخطط تضمينها في نظام تشغيل هواتفها "iOS" حتى عام 2026.
 
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن محللها المتخصص، مارك غورمان، أن الإصدار "iOS 26" كان من المقرر أن يشهد إطلاق نسخ جديدة من تطبيقي "التقويم" و"الصحة" المدمجين في النظام. إلا أن الشركة قررت تأجيل طرح هذه التحديثات قبل أيام فقط من الموعد المقرر للإعلان عنها. (روسيا اليوم) 
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