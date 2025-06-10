آبل تؤجل إطلاق ميزات متقدمة في نظام iOS إلى هذا التاريخ

كشفت تقارير حديثة أن شركة آبل قررت تأجيل إطلاق مجموعة من الوظائف المتطورة المخطط تضمينها في نظام تشغيل هواتفها "iOS" حتى عام 2026.

ونقلت وكالة " " عن محللها المتخصص، ، أن الإصدار "iOS 26" كان من المقرر أن يشهد إطلاق نسخ جديدة من تطبيقي "التقويم" و"الصحة" المدمجين في النظام. إلا أن الشركة قررت تأجيل طرح هذه التحديثات قبل أيام فقط من الموعد المقرر للإعلان عنها. (روسيا اليوم)