هل يكون "Pulsar" بديلا أكثر دقة من "GPS"؟

صممت شركة Xona الأميركية بديلا عن نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وهو نظام للأقمار الصناعية، الذي هو أكثر دقة وقوة ومقاومة للتشويش.

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وتشير كليمانس بواريه، خبيرة أمن الفضاء في المعهد السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، إلى أنه لمواجهة هذه المشكلات، تطلق شركة Xona Space Systems في مشروع Pulsar- نظام أقمار صناعية لتحديد المواقع بدقة في مدار أرضي منخفض.



وسيطلق أول جهاز Pulsar-0، في حزيران 2025 بواسطة صاروخ النقل SpaceX Transporter-14. ومن المقرر إطلاق 258 قمرا صناعيا بحلول عام 2030. بحسب مجلة " Review".



وستحلق هذه الأقمار الصناعية على ارتفاع 12 ألف كيلومتر، وستكون إشارتها أقوى بـ 100 مرة من إشارات (GPS) وأقل تشويشا وتخترق الجدران. وتصل دقتها إلى 10 سم بدلا من 1 متر في نظام (GPS). والأهم يمكن استقبال إشاراتها باستخدام الأجهزة المستخدمة لاستقبال إشارات (GPS). (روسيا اليوم)