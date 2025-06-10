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تكنولوجيا وعلوم
هل يكون "Pulsar" بديلا أكثر دقة من "GPS"؟
Lebanon 24
10-06-2025
|
04:25
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صممت شركة Xona الأميركية بديلا عن نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وهو نظام
بولسار
للأقمار الصناعية، الذي هو أكثر دقة وقوة ومقاومة للتشويش.
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وتشير كليمانس بواريه، خبيرة أمن الفضاء في المعهد
الفيدرالي
السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، إلى أنه لمواجهة هذه المشكلات، تطلق شركة Xona Space Systems في
كاليفورنيا
مشروع Pulsar- نظام أقمار صناعية لتحديد المواقع بدقة في مدار أرضي منخفض.
وسيطلق أول جهاز Pulsar-0، في حزيران 2025 بواسطة صاروخ النقل SpaceX Transporter-14. ومن المقرر إطلاق 258 قمرا صناعيا بحلول عام 2030. بحسب مجلة "
mit technology
Review".
وستحلق هذه الأقمار الصناعية على ارتفاع 12 ألف كيلومتر، وستكون إشارتها أقوى بـ 100 مرة من إشارات (GPS) وأقل تشويشا وتخترق الجدران. وتصل دقتها إلى 10 سم بدلا من 1 متر في نظام (GPS). والأهم يمكن استقبال إشاراتها باستخدام الأجهزة المستخدمة لاستقبال إشارات (GPS). (روسيا اليوم)
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