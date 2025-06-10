Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تعلن عن تحديثات جذرية.. تغيير شامل في تصميم "آيفون"

Lebanon 24
10-06-2025 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1373117-638851745229779130.jpeg
Doc-P-1373117-638851745229779130.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين (WWDC) في مقر Apple Park عن مجموعة واسعة من التحديثات البرمجية والتقنية التي تمثل خطوة نوعية في تجربة المستخدم.

ركزت آبل هذا العام على تحسينات تدريجية لكن عميقة، تضمنت تغييرات شاملة في تصميم واجهات المستخدم وأنظمة التشغيل، مع تقديم تقنية جديدة تحت اسم "Apple Intelligence" التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والأمان المحلي.
Advertisement

وقدمت آبل تصميمًا بصريًا جديدًا يُدعى "الزجاج السائل"، الذي سيعتمد في جميع منتجاتها البرمجية. هذا التصميم المستوحى من واجهة VisionOS الخاصة بجهاز الواقع المعزز Vision Pro، يتميز بمرونة التكيف مع الوضعين الفاتح والداكن، بالإضافة إلى تفاعله الديناميكي مع الحركة عبر تقنية العرض الفوري. التصميم الجديد يشمل كافة عناصر الواجهة مثل الأزرار، أشرطة التمرير، عناصر التحكم في الوسائط، الأشرطة الجانبية، وأشرطة علامات التبويب.

وأعلنت آبل تعديلًا في نظام تسمية أنظمتها، حيث ستستخدم أسماء تشير إلى سنة الإصدار بدلاً من التسميات المتسلسلة، مثل إطلاق iOS 26 بدلًا من iOS 19، بهدف توحيد أسماء أنظمة التشغيل عبر جميع أجهزتها.

كما أطلقت آبل منظومة "Apple Intelligence" التي تسمح للمطورين بالوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي المستخدم في ميزات الشركة، مما يمكنهم من دمجه في تطبيقاتهم بسهولة مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين.

وأشار كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل، إلى أن بعض الميزات مثل تحسينات المساعد الصوتي "سيري" لا تزال قيد التطوير، مما يتطلب مزيدًا من الوقت للوصول إلى الجودة المرجوة.

وجرى دمج ميزة إنشاء الصور عبر ChatGPT في تطبيق Image Playground مع تأكيد آبل على خصوصية بيانات المستخدمين. كما تم إطلاق ميزة "فحص المكالمات" التي تتيح الرد التلقائي على المكالمات المجهولة وطلب سبب الاتصال مع عرض النص المكتوب للمكالمة، وتمت إضافة ميزة الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية، قابلة للاستخدام عبر تطبيقات أخرى حتى إذا لم يكن الطرف الآخر يستخدم آيفون، بالإضافة توسيع قدرات "الذكاء البصري" لتحليل محتوى الشاشة وربط العناصر بالتطبيقات ذات الصلة، مثل اقتراح شراء سترة عبر الكاميرا من التطبيقات المثبتة.

رغم هذه الإعلانات الضخمة، شهد سهم آبل انخفاضًا بنسبة 1.5% فور بدء المؤتمر، وسط تحديات تنظيمية وتقنية متصاعدة ومنافسة شرسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أبل تُخطط لتغيير تصميم آيفون 18 برو
lebanon 24
11/06/2025 02:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريبات جديدة توضح تغييراً شاملاً في سياسة إطلاق آيفون من آبل
lebanon 24
11/06/2025 02:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تطور أزرارًا لمسية صلبة لهواتف آيفون وساعة أبل وآيباد
lebanon 24
11/06/2025 02:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لتحديث اتفاقات التجارة الحرة بشكل شامل
lebanon 24
11/06/2025 02:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:30 | 2025-06-10
13:00 | 2025-06-10
09:31 | 2025-06-10
07:36 | 2025-06-10
04:25 | 2025-06-10
02:51 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24