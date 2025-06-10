Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

توقف مفاجئ لـ ChatGPT حول العالم بسبب عطل تقني

Lebanon 24
10-06-2025 | 13:00
A-
A+

Doc-P-1373155-638851802433110723.jpg
Doc-P-1373155-638851802433110723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصاب روبوت الدردشة ChatGPT التابع لشركة "open ai" عطل، تسبب في شكوى العديد من المستخدمين حول العالم، ووفقا لما ذكره موقع " Downdetector" الخاص بأى أعطال الكترونية، وصلت البلاغات من مئات الأشخاص عند توجههم لاستخدام خدمة ChatGPT.
Advertisement
ويعرض الرسم البياني عرضًا لتقارير المشاكل المُقدمة من ChatGPT خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنةً بحجم التقارير المُعتاد حسب الوقت من اليوم، والتي تركزت خلال الفترة من الساعة 12 ظهرا إلى الآن.

كما أنه من الشائع الإبلاغ عن بعض المشاكل على مدار اليوم، لكن لا يُبلغ Downdetector عن أي عطل إلا عندما يكون عدد تقارير المشاكل أعلى بكثير من الحجم المُعتاد لذلك الوقت من اليوم. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية: مصرع طاقم طائرة تدريب جراء سقوطها بسبب عطل فني
lebanon 24
11/06/2025 01:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء نحو 130 رحلة جوية بسبب عطل في مطار باريس أورلي
lebanon 24
11/06/2025 01:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تعويض بملايين الدولارات لرجل أُصيب بسبب عطل في سيارته
lebanon 24
11/06/2025 01:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عطل طارئ يوقف خدمة الزبائن في "أوجيرو"
lebanon 24
11/06/2025 01:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:30 | 2025-06-10
10:39 | 2025-06-10
09:31 | 2025-06-10
07:36 | 2025-06-10
04:25 | 2025-06-10
02:51 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24