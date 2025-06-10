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تكنولوجيا وعلوم
توقف مفاجئ لـ ChatGPT حول العالم بسبب عطل تقني
Lebanon 24
10-06-2025
|
13:00
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0
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A-
أصاب
روبوت
الدردشة ChatGPT التابع لشركة "
open ai
" عطل، تسبب في شكوى العديد من المستخدمين حول العالم، ووفقا لما ذكره موقع " Downdetector" الخاص بأى أعطال الكترونية، وصلت البلاغات من مئات الأشخاص عند توجههم لاستخدام خدمة ChatGPT.
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ويعرض
الرسم البياني
عرضًا لتقارير المشاكل المُقدمة من ChatGPT خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنةً بحجم التقارير المُعتاد حسب الوقت
من اليوم
، والتي تركزت خلال الفترة من الساعة 12 ظهرا إلى الآن.
كما أنه من الشائع الإبلاغ عن بعض المشاكل على مدار اليوم، لكن لا يُبلغ Downdetector عن أي عطل إلا عندما يكون عدد تقارير المشاكل أعلى بكثير من الحجم المُعتاد لذلك الوقت من اليوم. (اليوم السابع)
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