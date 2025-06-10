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تكنولوجيا وعلوم

بمزايا مذهلة وذكاء اصطناعي من دون إنترنت.. آبل تطرح نظام "iOS26"

Lebanon 24
10-06-2025 | 23:48
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كشفت شركة آبل، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين "WWDC 2025"، اليوم الاثنين، النقاب عن مزايا مُتعددة لمستخدميها، يأتي على رأسها نظام التشغيل الجديد "IOS26"، في أول إعادة تصميم رئيسية للنظام منذ عام 2013 تحت اسم "Liquid Glass"، وتحديثات مُتعددة لحزمة أدوات الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence".
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يُتيح النظام الجديد للمستخدمين، البقاء على اتصال وتواصل مع إزالة المشتات مثل المكالمات غير المرغوب فيها، كما يقدم ميزات جديدة في تطبيقات كاربلاي و"Apple Music" والخرائط والمحفظة.

آبل غيمز
من ضمن التطبيقات الجديدة في نظام التشغيل تطبيق "Apple Games"، وهو تطبيق جديد كلياً يوفر وجهة واحدة للمستخدمين يجدون فيها جميع ألعابهم.
ويعتبر تطبيق غيمز أفضل طريقة لتجربة "Apple Arcade"، وهي خدمة الاشتراك في الألعاب من آبل، والتي تجمع ما يزيد عن 200 لعبة حائزة على جوائز والتي حصدت أعلى درجات التقييم وتناسب جميع أفراد العائلة.

توليد صور مُخصصة للهاتف
يُضيف النظام مزيد من "التخصيص" إلى المُستخدم، بدءاً من شاشة القفل والشاشة الرئيسية، وصولاً إلى القدرات الجديدة في تطبيقي الهاتف والرسائل التي تساعد المستخدمين على التركيز على العلاقات التي تهمهم أكثر. 
واستكمالاً لسلسلة الأدوات الجديدة قدمت أبل أداة التعبير الشخصي مثل "Genmoji"، التي تتيح للمستخدمين مزج الإيموغي والنصوص والأوصاف النصية لإنشاء رموز تعبيرية جديدة كلياً، إلى جانب ميزة "Image Playground" التي تُستخدم لتوليد صور وخلفيات مخصصة للهاتف، وكذلك للمحادثات داخل تطبيق iMessage.

أما أدوات الاختصارات "Shortcuts"، فقد أصبحت أكثر ذكاءً وقوة، وقادرة على أداء مهام تلقائية مثل كتابة النصوص أو إنشاء صور داخل التطبيقات المختلفة.

انعكاس الضوء
كما يجعل التصميم الجديد للتطبيقات وتجارب النظام أكثر متعة، إذ إنه يعتمد على مادة "Liquid Glass"، وهي مادة شبه شفافة تعيد توجيه الضوء المحيط بها، سواء بالانعكاس أو الانكسار، لتسليط التركيز بشكل أكبر على المحتوى وإضفاء مستوى جديد من الحيوية على عناصر التحكم، والتنقل، وأيقونات التطبيقات، والأدوات. 
ويشمل التصميم الجديد الشاشة الرئيسية وشاشة القفل، بحيث يجسدان الطابع الشخصي للمستخدم ويكونان أكثر تعبيراً من أي وقت مضى. 

كما جرى تحديث تطبيق الصور ليشمل تبويبات منفصلة لعرض المكتبة والمجموعات. 

وفي تطبيقات "آبل ميوزك" والأخبار والبودكاست، فقد أعيد تصميم شريط التبويب ليطفو فوق محتوى المستخدمين ثم يتقلص بشكل ديناميكي عندما يبدأ المستخدمون بالتصفح فيبرز المحتوى أمامه ثم يتوسع مرة أخرى عندما يمررون للأعلى.

قدرات الذكاء الاصطناعي
أصبحت ميزة الترجمة المباشرة ُمدمجة في تطبيقات الرسائل وفيس تايم والهاتف لمساعدة المستخدمين على التواصل بلغات مختلفة، إضافة إلى ترجمة النص والصوت بسرعة خيالية.
ويمكن للمستخدمين طرح أسئلة على "شات جي بي تي"، تتعلق بما ينظرون إليه على شاشاتهم لمعرفة المزيد عنه، وإجراء بحث على غوغل أو Etsy أو غيرها من التطبيقات المدعومة للعثور على صور ومنتجات مماثلة، لاسيما في ظل الشراكة بين آبل وأوبن إيه أي.

يتعرّف الذكاء البصري أيضاً على الفعاليات التي يشاهدها المستخدم على شاشته ويقترح إضافتها إلى التقويم، مع استكمال تفاصيل مثل التاريخ والوقت والموقع.

وتستفيد ميزة "Call Screening" من ميزة البريد الصوتي المباشر، وتساعد في استبعاد المشتات عن طريق جمع معلومات من المتصل وتزويد المستخدم بالتفاصيل اللازمة لاتخاذ قرار الرد على المكالمة أو تجاهلها. 
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