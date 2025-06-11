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وأظهرت صفحة الحالة الرسمية لـ"OpenAI" تسجيل "Elevated error rates" وتعني "معدلات خطأ مرتفعة" في "شات جي بي تي" ونموذج "Sora" لإنشاء الفيديو، وواجهة برمجة التطبيقات "API"، وأنها لا تزال مستمرة. أكدت شركة "OpenAI"، وجود "انقطاع جزئي" بخدمة الدردشة شات جي .وأظهرت صفحة الحالة الرسمية لـ"OpenAI" تسجيل "Elevated error rates" وتعني "معدلات خطأ مرتفعة" في "شات جي بي تي" ونموذج "Sora" لإنشاء الفيديو، وواجهة برمجة التطبيقات "API"، وأنها لا تزال مستمرة.

وقالت "OpenAI"، إنها تمكنت من تحديد السبب الجذري للمشكلة وتأخر الاستجابة في الخدمات.



وأضافت: "نعمل حاليًا على تطبيق حل".



وكان مستخدمون في جميع أنحاء العالم أبلغوا في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن مواجهتهم مشكلة في استخدام روبوت الدردشة شات جي بي تي.



وتلقى المستخدمون رسائل من "شات جي بي تي" عند محاولة استخدامه تراوحت بين عدم القدرة على تسجيل الدخول، أو عدم القدرة على الاستجابة للطلبات.



وشمل هذا العطل الحسابات المجانية والمدفوعة بشات جي بي تي.