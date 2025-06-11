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تكنولوجيا وعلوم

عطل يصيب "شات جي بي تي" عالمياً.. و"OpenAI": نعمل على ايجاد الحل

Lebanon 24
11-06-2025 | 00:54
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أكدت شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI"، وجود "انقطاع جزئي" بخدمة روبوت الدردشة شات جي بي تي.
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وأظهرت صفحة الحالة الرسمية لـ"OpenAI" تسجيل "Elevated error rates" وتعني "معدلات خطأ مرتفعة" في "شات جي بي تي" ونموذج "Sora" لإنشاء الفيديو، وواجهة برمجة التطبيقات "API"، وأنها لا تزال مستمرة.
وقالت "OpenAI"، إنها تمكنت من تحديد السبب الجذري للمشكلة وتأخر الاستجابة في الخدمات.

وأضافت: "نعمل حاليًا على تطبيق حل".

وكان مستخدمون في جميع أنحاء العالم أبلغوا في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن مواجهتهم مشكلة في استخدام روبوت الدردشة شات جي بي تي.

وتلقى المستخدمون رسائل من "شات جي بي تي" عند محاولة استخدامه تراوحت بين عدم القدرة على تسجيل الدخول، أو عدم القدرة على الاستجابة للطلبات.

وشمل هذا العطل الحسابات المجانية والمدفوعة بشات جي بي تي.
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