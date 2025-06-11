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تكنولوجيا وعلوم
الشهر الماضي كان ثاني أكثر شهر ايار حرارة.. هذا ما كشفه العلماء
Lebanon 24
11-06-2025
|
03:42
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قال علماء اليوم الأربعاء إن العالم شهد هذا العام تسجيل ثاني أكثر شهور ايار سخونة على الإطلاق منذ بدء السجلات وأدى فيه تغير المناخ إلى موجة حر تخطت المعدلات القياسية في غرينلاند.
وذكرت
خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ
، التابعة للاتحاد
الأوروبي
"سي3إس" في نشرة شهرية، أن الشهر الماضي كان ثاني أكثر شهر ايار دفئا على الإطلاق على الكوكب ولم يتجاوزه إلا ايار 2024.
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وأضافت أن الشهر كان متمما لثاني أكثر فصل ربيع سخونة على الإطلاق في نصف
الكرة
الشمالي
.
وقالت الخدمة إن درجات حرارة سطح الأرض في الشهر الماضي جاءت أعلى بمتوسط 1.4 درجة مئوية عن فترة ما قبل الصناعة بين عامي 1850 و1900، عندما بدأ البشر في حرق الوقود الأحفوري على نطاق كبير لأغراض الصناعة.
وأدى ذلك إلى كسر موجة ارتفاع حرارة غير معتادة إذ تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمي في 21 شهرا من أصل 22 شهرا انقضت 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، لكن العلماء أشاروا إلى أن هذا من غير المرجح أن يستمر.
وقال
كارلو بونتيمبو
مدير خدمة سي3إس "ربما يقدم هذا راحة قصيرة للكوكب، لكننا نتوقع تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية مرة أخرى في
المستقبل
القريب بسبب استمرار ارتفاع درجة حرارة نظام المناخ".
والسبب
الرئيسي
لتغير المناخ هو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري. وجاء العام الماضي الأكثر حرارة على الإطلاق على كوكب الأرض.
وتوصلت دراسة منفصلة نشرتها مجموعة "ورلد ويذر أتريبيوشن"، التي تضم علماء في مجال المناخ، اليوم الأربعاء إلى أن تغير المناخ الناتج عن النشاط
البشري
تسبب في موجة حر كسرت الأرقام القياسية في أيسلندا وغرينلاند الشهر الماضي بنحو 3 درجات مئوية أعلى مما تكون عليه عادة، مما ساهم في ذوبان إضافي ضخم للغطاء الجليدي في غرينلاند.
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