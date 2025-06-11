واتساب يقدم أداة جديدة.. ما هي؟

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يواصل تطوير ميزاته المعتمدة على ، حيث تختبر شركة "ميتا" حالياً إمكانية دمج روبوتات دردشة ذكية داخل التطبيق، في خطوة تهدف إلى منافسة أدوات شهيرة مثل OpenAI وGemini عبر توفير أداة تتيح للمستخدمين إنشاء روبوتات دردشة خاصة بهم دون الحاجة إلى خبرة برمجية.ورغم أن ميزة متاحة على واتساب وتسمح للمستخدمين بإنشاء صور أو وصفات بناءً على مطالب نصية، إلا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تطور الروبوت ليصبح قادراً على تحليل الصور ومقاطع الفيديو المعروضة على الشاشة.وفي هذا الإطار، يستعد واتساب لإطلاق علامة تبويب جديدة تحمل اسم AI ، ستضم جميع روبوتات الدردشة التي أنشأها المستخدم سابقاً. وخلال عملية إنشاء الروبوت، سيطلب التطبيق من المستخدم تقديم بعض المعلومات الأساسية لتحديد نوع الروبوت المناسب له.وقد بدأت هذه الميزة بالفعل بالوصول إلى مجموعة محدودة من مستخدمي النسخة التجريبية على أنظمة أندرويد وiOS، حيث يُتوقع أن يصبح الدردشة شريكاً في المحادثات اليومية للمستخدمين.وبينما تستمر ميتا في تطوير الأداة تدريجياً، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح متاحة لكافة مستخدمي واتساب حول العالم.يُذكر أيضاً أن واتساب بات متوفراً مؤخراً بإصدار مخصص لأجهزة آيباد، ويعمل حالياً على ميزة جديدة تتيح استخدام التطبيق عبر أسماء المستخدمين بدلاً من مشاركة أرقام الهواتف، ما يعزز من خصوصية المستخدمين أثناء التواصل. (ارم نيوز)