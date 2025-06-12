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تكنولوجيا وعلوم
مع نظام التشغيل الجديد.. إليكم أبرز ما حصلت عليه ساعات آبل
Lebanon 24
12-06-2025
|
00:05
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أعلنت آبل خلال
مؤتمر wwdc
2025 التقني عن أحدث أنظمتها لتشغيل الأجهزة المحمولة، من بينها نظام watchOS 26 الذي خُصص للساعات الذكية.
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وأشارت آبل إلى أن نظام التشغيل الجديد حمل لساعاتها واجهات استخدام جديدة كليا وميزات محسّنة والعديد من الميزات الجديدة منها:
Workout Buddy:
أولى ميزات watchOS 26 هي التطبيق الذكي Workout Buddy الذي يحفز المستخدمين بطريقة مبتكرة، إذ يجمع التطبيق بيانات التمارين، ويقدم معلومات مفيدة للمستخدم، ويستخدم كلمات إيجابية ومشجعة، ويلاحظ الإنجازات الرياضية، ويقدم ملخصات لمستخدم الساعة حول نشاطه البدني. في البداية سيكون التطبيق متاحا باللغة
الإنكليزية
فقط مع مجموعة محدودة من أنواع التدريبات.
Smart Stack:
الابتكار التالي الذي حمله التحديث الجديد هو تحسين وظيفة Smart Stack التي تتيح الوصول السريع إلى البيانات عبر الأدوات (Widgets). إذ أصبحت هذه الأدوات الآن قادرة على تحليل كميات أكبر من البيانات، وتحسين اقتراحاتها، وتقديم معلومات أكثر فائدة للمستخدم بشكل كبير، على سبيل المثال بات بإمكانها أن تقدم لمستخدم الساعة الذكية ملخصا عن تمارينه الرياضية أو ملخصا عن موعد الوصول إلى المنزل إذا كانت الساعة ضمن نطاق شبكة معينة.
Live Translation:
مع watchOS 26، باتت ساعات آبل تدعم وظيفة "الترجمة الفورية" باستخدام
الذكاء الاصطناعي
من آبل (Apple Intelligence)، والتي تقوم بتكييف الرسائل الواردة إلى اللغة التي يختارها المستخدم - كما تعمل هذه الوظيفة أيضا على ترجمة المراسلة من قبل صاحب الساعة، وستتوفر هذه الميزة على طرازات Apple Watch Series 9 و Apple Watch Series 10 و Apple Watch Ultra 2، عندما تكون متصلة بهاتف
iphone
يدعم الذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى الميزات المحسّنة والواجهات التعبيرية الجديدة، أضافت آبل أخيرا تطبيق "الملاحظات" إلى ساعتها الذكية، وكذلك ميزة تساعد على إنهاء المكالمات الصوتية أو إيقاف الإشعارات في الساعة عن طريق إيماءات اليد، مع إطلاق watchOS 26 ستتلقى الساعات أيضا إعدادات جديدة لضبط صوت المكالمات الواردة والرسائل بالتكيّف مع الضوضاء المحيطة بمستخدم الساعة. (روسيا اليوم)
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