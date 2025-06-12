Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ميتسوبيشي" تحدث ثورة في النقل الكهربائي

Lebanon 24
12-06-2025 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1373946-638853199642900755.png
Doc-P-1373946-638853199642900755.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت شركة "ميتسوبيشي فوسو"  للشاحنات والحافلات (MFTBC) مبادرة لتبديل بطاريات السيارات الكهربائية بهدف خفض الانبعاثات في اليابان.
Advertisement
 
وتأتي هذه المبادرة الرئيسية ضمن تعاون دولي يهدف إلى دعم جهود اليابان في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 46% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتخطط الشركة، بالتعاون مع "ميتسوبيشي موتورز" وشركة Ample الأميركية الناشئة وشركة "ياماتو" للنقل اللوجستي، لطرح مركبات كهربائية مزودة ببطاريات قابلة للتبديل، وإنشاء محطات تبديل آلية بالكامل في طوكيو بحلول سبتمبر 2025.

ويشمل البرنامج التجريبي، الذي سيدوم عدة سنوات، أكثر من 150 مركبة كهربائية تجارية قابلة لتبديل البطاريات، بالإضافة إلى إنشاء 14 محطة تبديل معيارية في مناطق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
التشخيص الطبي بالذكاء الاصطناعي.. كيف يمكن أن يُحدث ثورة في الرعاية الصحية؟
lebanon 24
12/06/2025 13:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدّلت ثورة 17 تشرين جلدها في طرابلس؟
lebanon 24
12/06/2025 13:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تشيلسي يعرض 14 لاعبًا للبيع استعدادًا لثورة صيفية كبرى
lebanon 24
12/06/2025 13:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في بيروت.. "ثورة" ضدّ "التوك توك" (فيديو)
lebanon 24
12/06/2025 13:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:31 | 2025-06-12
00:05 | 2025-06-12
23:00 | 2025-06-11
15:30 | 2025-06-11
13:00 | 2025-06-11
10:51 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24