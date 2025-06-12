"ميتسوبيشي" تحدث ثورة في النقل الكهربائي

أطلقت شركة "ميتسوبيشي فوسو" للشاحنات والحافلات (MFTBC) مبادرة لتبديل بطاريات السيارات الكهربائية بهدف خفض الانبعاثات في .

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وتأتي الرئيسية ضمن تعاون دولي يهدف إلى دعم جهود اليابان في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 46% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.



وتخطط الشركة، بالتعاون مع "ميتسوبيشي موتورز" وشركة Ample الأميركية الناشئة وشركة "ياماتو" للنقل اللوجستي، لطرح مركبات كهربائية مزودة ببطاريات قابلة للتبديل، وإنشاء محطات تبديل آلية بالكامل في بحلول سبتمبر 2025.



ويشمل البرنامج التجريبي، الذي سيدوم عدة سنوات، أكثر من 150 مركبة كهربائية تجارية قابلة لتبديل البطاريات، بالإضافة إلى إنشاء 14 محطة تبديل معيارية في مناطق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية. (روسيا اليوم)