رسمياً.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها

كشفت رسميا عن هاتفها الجديد Pura 80 Ultra الذي حصل على أفضل المواصفات وزوّد بكاميرات تعتبر من بين أفضل كاميرات الأجهزة المحمولة الذكية.

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حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+40) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة للتصوير الفائق ، وزوّد بكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K.



هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163/76.1/8.3) ملم، وزنه 233غ، وحمي الهيكل بإطار من الألمنيوم وزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

شاشة الهاتف أتت LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2848/1276) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م، وكثافتها تعادل 459 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بأنظمة EMUI 14.2 و HarmonyOS 5.1، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 512 غيغابايت و1 تيرابايت.



دعمته هواوي أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارة بسعة 5700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 80 واط، ويؤمن هذا الهاتف تقنية الشحن العكسي للأجهزة الإلكترونية الأخرى باستطاعة 20 واط. (روسيا اليوم)