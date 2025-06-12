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تكنولوجيا وعلوم

مشاكل تقنية في النسخة التجريبية من iOS 26 تثير قلق مستخدمي آيفون

Lebanon 24
12-06-2025 | 07:54
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أعلنت شركة آبل مؤخراً عن نظام التشغيل الجديد لهواتفها الذكية iOS 26، وأتاحت نسخة تجريبية منه للمستخدمين. إلا أن العديد من الذين بادروا إلى تجربة النظام الجديد أبلغوا عن مشكلات تقنية ملحوظة في أجهزتهم بعد تحميل النسخة الاختبارية.
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ووفقاً للتقارير الواردة، فإن بعض مستخدمي هواتف آيفون واجهوا خللاً خطيراً بعد تثبيت التحديث، حيث توقفت أجهزتهم عن العمل خلال مرحلة الإقلاع، لتعلق في وضع الشحن الدائم من دون إتمام التشغيل.

من جهتها، أشارت شركة Tenorshare المتخصصة في تطوير البرمجيات إلى رصد مجموعة من الأعطال الأخرى التي ظهرت مع النسخة التجريبية، أبرزها الاستنزاف السريع للبطارية، ارتفاع حرارة الهاتف، تعطل تقنية التعرف على الوجه Face ID، توقف بعض التحديثات عن العمل، إضافة إلى مشكلات في عمل البريد الإلكتروني.

ولم تتوقف الأعطال عند هذا الحد، بل شملت أيضاً عدم ظهور الإشعارات، أخطاء في مستوى الصوت، تعطل الفلاش، صعوبات في إدارة الصور، ومشكلات في الاتصال عبر شبكات البلوتوث والواي فاي وميزة الشحن MagSafe، فضلاً عن إعادة ظهور صور سبق حذفها، ما أدى إلى فوضى في تطبيق الصور.

يشار إلى أن iOS 26 هو الإصدار المقبل لنظام تشغيل آيفون، وتخطط آبل لإطلاق النسخة الرسمية والكاملة منه في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام. (روسيا اليوم)
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