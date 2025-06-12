27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
مشاكل تقنية في النسخة التجريبية من iOS 26 تثير قلق مستخدمي آيفون
Lebanon 24
12-06-2025
|
07:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة آبل مؤخراً عن نظام التشغيل الجديد لهواتفها الذكية iOS 26، وأتاحت نسخة تجريبية منه للمستخدمين. إلا أن العديد من الذين بادروا إلى تجربة
النظام الجديد
أبلغوا عن مشكلات تقنية ملحوظة في أجهزتهم بعد تحميل النسخة الاختبارية.
Advertisement
ووفقاً للتقارير الواردة، فإن بعض مستخدمي هواتف آيفون واجهوا خللاً خطيراً بعد تثبيت التحديث، حيث توقفت أجهزتهم عن العمل خلال مرحلة الإقلاع، لتعلق في وضع الشحن الدائم من دون إتمام التشغيل.
من جهتها، أشارت شركة Tenorshare المتخصصة في تطوير البرمجيات إلى رصد مجموعة من الأعطال الأخرى التي ظهرت مع النسخة التجريبية، أبرزها الاستنزاف السريع للبطارية، ارتفاع حرارة الهاتف، تعطل تقنية التعرف على الوجه Face ID، توقف بعض التحديثات عن العمل، إضافة إلى مشكلات في عمل البريد الإلكتروني.
ولم تتوقف الأعطال عند هذا الحد، بل شملت أيضاً عدم ظهور الإشعارات، أخطاء في مستوى الصوت، تعطل الفلاش، صعوبات في
إدارة الصور
، ومشكلات في الاتصال عبر شبكات البلوتوث والواي فاي وميزة الشحن MagSafe، فضلاً عن إعادة ظهور صور سبق حذفها، ما أدى إلى فوضى في تطبيق الصور.
يشار إلى أن iOS 26 هو الإصدار المقبل لنظام تشغيل آيفون، وتخطط آبل لإطلاق النسخة الرسمية والكاملة منه في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
خدمة الطقس في iOS 26… ميزة مخفية تثير فضول المستخدمين
Lebanon 24
خدمة الطقس في iOS 26… ميزة مخفية تثير فضول المستخدمين
12/06/2025 18:01:37
12/06/2025 18:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تُحدّث تطبيق "Move to iOS" في أندرويد لتحسين نقل البيانات إلى آيفون
Lebanon 24
آبل تُحدّث تطبيق "Move to iOS" في أندرويد لتحسين نقل البيانات إلى آيفون
12/06/2025 18:01:37
12/06/2025 18:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. رسائل خبيثة تستهدف مستخدمي آيفون
Lebanon 24
تحذير.. رسائل خبيثة تستهدف مستخدمي آيفون
12/06/2025 18:01:37
12/06/2025 18:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"ستارشيب" تخرج عن السيطرة وتدور في الفضاء خلال رحلتها التجريبية التاسعة
Lebanon 24
"ستارشيب" تخرج عن السيطرة وتدور في الفضاء خلال رحلتها التجريبية التاسعة
12/06/2025 18:01:37
12/06/2025 18:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أكثر من 20 طعنة... عامل نظافة ينهي حياة مؤثرة!
Lebanon 24
أكثر من 20 طعنة... عامل نظافة ينهي حياة مؤثرة!
10:18 | 2025-06-12
12/06/2025 10:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدوا لأطول نهار وأقصر ليلة في العام!
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدوا لأطول نهار وأقصر ليلة في العام!
09:53 | 2025-06-12
12/06/2025 09:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها
Lebanon 24
رسمياً.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها
04:31 | 2025-06-12
12/06/2025 04:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتسوبيشي" تحدث ثورة في النقل الكهربائي
Lebanon 24
"ميتسوبيشي" تحدث ثورة في النقل الكهربائي
03:10 | 2025-06-12
12/06/2025 03:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مع نظام التشغيل الجديد.. إليكم أبرز ما حصلت عليه ساعات آبل
Lebanon 24
مع نظام التشغيل الجديد.. إليكم أبرز ما حصلت عليه ساعات آبل
00:05 | 2025-06-12
12/06/2025 12:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
Lebanon 24
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
01:09 | 2025-06-12
12/06/2025 01:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
13:41 | 2025-06-11
11/06/2025 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
15:41 | 2025-06-11
11/06/2025 03:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
02:22 | 2025-06-12
12/06/2025 02:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق.. ميريام فارس تُحدث ضجة بفيديو يجمعها بابنها وإطلالة لافتة
Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق.. ميريام فارس تُحدث ضجة بفيديو يجمعها بابنها وإطلالة لافتة
12:00 | 2025-06-11
11/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:18 | 2025-06-12
أكثر من 20 طعنة... عامل نظافة ينهي حياة مؤثرة!
09:53 | 2025-06-12
في هذا التاريخ.. استعدوا لأطول نهار وأقصر ليلة في العام!
04:31 | 2025-06-12
رسمياً.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها
03:10 | 2025-06-12
"ميتسوبيشي" تحدث ثورة في النقل الكهربائي
00:05 | 2025-06-12
مع نظام التشغيل الجديد.. إليكم أبرز ما حصلت عليه ساعات آبل
23:00 | 2025-06-11
يوتيوب يكشف عن مساهمته في دعم الاقتصاد الأميركي وخلق فرص عمل واسعة
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
12/06/2025 18:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
12/06/2025 18:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
12/06/2025 18:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24