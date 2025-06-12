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منوعات
أكثر من 20 طعنة... عامل نظافة ينهي حياة مؤثرة!
Lebanon 24
12-06-2025
|
10:18
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شهد أحد مراكز التسوق في مدينة
ساو باولو
البرازيلية جريمة مروعة، راحت ضحيتها المؤثرة في مجال الكتب،
تايس
برونا
دي
كاسترو
، البالغة من العمر 36 عامًا، بعدما تعرّضت لأكثر من 20 طعنة على يد عامل نظافة في قاعة الطعام، يوم الاثنين 2 يونيو الجاري.
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وبحسب الشرطة، هاجم الجاني، كلاوديو إليزو، 40 عامًا، الضحية بشكل مفاجئ أثناء تناولها الغداء في مركز التسوق، ثم لاذ بالفرار واقتحم أحد المكاتب حيث تسبب بأضرار في الممتلكات قبل أن تتمكن السلطات من اعتقاله.
وأفاد المتهم خلال التحقيقات بأنه أقدم على قتل تايس بعدما رفضت الدخول في علاقة عاطفية معه، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لم تكن وثيقة.
وتتابع الشرطة التحقيق في القضية باعتبارها جريمة قتل نساء، في إطار تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة، وهو ما دفع ناشطين لتسليط الضوء مجددًا على مخاطر هذا النوع من الجرائم في .
وكانت تايس تدير مدونة أدبية شهيرة تُدعى Reader Fashion وتعمل كوكيلة سفر في المركز ذاته، حيث قُتلت. وعبّرت عائلتها، عبر حسابها في "إنستغرام"، عن حزنها العميق، قائلة: "فقدنا عزيزتنا تايس بطريقة مأساوية لا تُصدق... كانت الكتب والأدب مصدر سعادتها، وسنحبها إلى الأبد".
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