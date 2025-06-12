برمجيات خبيثة تهدد هواتفكم الذكية... اتبعوا هذه الخطوات البسيطة للحماية!

Advertisement

ووفقاً لتقرير شركة "كاسبرسكي" بعنوان "تطور تهديدات تكنولوجيا المعلومات في الربع الأول من 2025: إحصاءات الأجهزة المحمولة"، فإن هذا الرقم يمثّل زيادة بنسبة 27% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، والذي سجل نحو 140 ألف برمجية خبيثة.ووفقاً لموقع "أندرويد هيدلاينز"، فإن المخترقون يحاولون بكل الطرق الممكنة سرقة معلومات المستخدمين الخاصة، في ظل صعوبة إيقاف هذا الخطر بشكل سريع، تزامناً مع عدم اهتمام أغلبية المستخدمين بأمن هواتفهم الذكية، التي تحتوي على معلومات خاصة، كما يفعلون مع أجهزة سطح المكتب.كشفت شركة آبل، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين "WWDC 2025"، اليوم الاثنين، النقاب عن مزايا مُتعددة لمستخدميها، يأتي على رأسها نظام التشغيل الجديد "IOS26"، في أول إعادة تصميم رئيسية للنظام منذ عام 2013 تحت اسم "Liquid Glass"، وتحديثات مُتعددة لحزمة أدوات ...بدورها، تعتقد شركة كاسبرسكي أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في نمو البرمجيات الخبيثة المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد، وأهمها نشاط بعض عائلات البرمجيات الخبيثة في بلدان معينة مثل التي ينتشر فيها "حصان طروادة" المصرفي "مامونت"، النشط للغاية خلال الأشهر الأخيرة.ويستهدف "حصان طروادة" سرقة بيانات اعتماد مصرفية ورسائل نصية، وبيانات خاصة، هذا بجانب برنامج "تريادا"، الذي يأتي مُثبّتًا مسبقاً مع إصدارات مزيفة من الهواتف الذكية الشائعة.دعا التقرير، المستخدمين للقيام بخطوات بسيطة لحماية أنفسهم من هذه الأحصنة، أبرزها عدم شراء نسخ مقلدة من الهواتف الشائعة التي تُباع بأسعار أرخص بكثير، حيث غالباً ما تتجاوز هذه الأجهزة التقنية فحوصات الأمان، مما يجعلها أكثر عرضة للبرامج الضارة المثبتة مسبقاً أو أهدافاً أسهل للهجمات الإلكترونية.كما ينبغي على المستخدمين تنزيل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية مثل متجر وآب ستور، ويجب أيضاً مُراعاة معايير مثل المراجعات والتقييمات وحتى عدد مرات تنزيل التطبيقات، مع الانتباه إلى الأذونات التي تطلبها التطبيقات.