Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

برمجيات خبيثة تهدد هواتفكم الذكية... اتبعوا هذه الخطوات البسيطة للحماية!

Lebanon 24
12-06-2025 | 13:07
A-
A+
Doc-P-1374185-638853560952929044.png
Doc-P-1374185-638853560952929044.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تقرير حديث عن تصاعد ملحوظ في التهديدات التي تستهدف الهواتف الذكية، بعد رصد 180 ألف برمجية خبيثة خلال الربع الأول من عام 2025.

ووفقاً لتقرير شركة "كاسبرسكي" بعنوان "تطور تهديدات تكنولوجيا المعلومات في الربع الأول من 2025: إحصاءات الأجهزة المحمولة"، فإن هذا الرقم يمثّل زيادة بنسبة 27% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، والذي سجل نحو 140 ألف برمجية خبيثة.
Advertisement

سرقة المعلومات 

ووفقاً لموقع "أندرويد هيدلاينز"، فإن المخترقون يحاولون بكل الطرق الممكنة سرقة معلومات المستخدمين الخاصة، في ظل صعوبة إيقاف هذا الخطر بشكل سريع، تزامناً مع عدم اهتمام أغلبية المستخدمين بأمن هواتفهم الذكية، التي تحتوي على معلومات خاصة، كما يفعلون مع أجهزة سطح المكتب.

كشفت شركة آبل، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين "WWDC 2025"، اليوم الاثنين، النقاب عن مزايا مُتعددة لمستخدميها، يأتي على رأسها نظام التشغيل الجديد "IOS26"، في أول إعادة تصميم رئيسية للنظام منذ عام 2013 تحت اسم "Liquid Glass"، وتحديثات مُتعددة لحزمة أدوات الذكاء الاصطناعي ...

بدورها، تعتقد شركة كاسبرسكي أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في نمو البرمجيات الخبيثة المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد، وأهمها نشاط بعض عائلات البرمجيات الخبيثة في بلدان معينة مثل تركيا التي ينتشر فيها "حصان طروادة" المصرفي "مامونت"، النشط للغاية خلال الأشهر الأخيرة.

ويستهدف "حصان طروادة" سرقة بيانات اعتماد مصرفية ورسائل نصية، وبيانات خاصة، هذا بجانب برنامج "تريادا"، الذي يأتي مُثبّتًا مسبقاً مع إصدارات مزيفة من الهواتف الذكية الشائعة.

طرق الحماية

دعا التقرير، المستخدمين للقيام بخطوات بسيطة لحماية أنفسهم من هذه الأحصنة، أبرزها عدم شراء نسخ مقلدة من الهواتف الشائعة التي تُباع بأسعار أرخص بكثير، حيث غالباً ما تتجاوز هذه الأجهزة التقنية فحوصات الأمان، مما يجعلها أكثر عرضة للبرامج الضارة المثبتة مسبقاً أو أهدافاً أسهل للهجمات الإلكترونية.

كما ينبغي على المستخدمين تنزيل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية مثل متجر غوغل بلاي وآب ستور، ويجب أيضاً مُراعاة معايير مثل المراجعات والتقييمات وحتى عدد مرات تنزيل التطبيقات، مع الانتباه إلى الأذونات التي تطلبها التطبيقات.
مواضيع ذات صلة
تقرير يحذر: حالة عدم اليقين الجمركي تهدد مبيعات الهواتف الذكية
lebanon 24
13/06/2025 04:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: السلطات الأوروبية والأميركية تعلن تفكيك "شبكة للبرمجيات الخبيثة" وتوجه اتهامات جنائية للمتورطين في إنشائها
lebanon 24
13/06/2025 04:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير: تطبيقات خبيثة تتسلل إلى متجر Play وتخدع غوغل… احذفها فورًا من هاتفك!
lebanon 24
13/06/2025 04:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستختفي الهواتف الذكية؟
lebanon 24
13/06/2025 04:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:40 | 2025-06-12
10:18 | 2025-06-12
09:53 | 2025-06-12
07:54 | 2025-06-12
04:31 | 2025-06-12
03:10 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24