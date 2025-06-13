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تكنولوجيا وعلوم
آبل تطلق تحديثاً لإيربودز يتيح تسجيل الصوت بجودة فائقة
Lebanon 24
13-06-2025
|
00:15
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استعرضت أبل Apple مجموعة من الميزات الجديدة
القادمة
إلى أحدث سماعات إيربودز AirPods 4 المزودة بخاصية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وAirPods Pro 2، بما في ذلك تسجيل صوتي بجودة الاستوديو وجهاز تحكم عن بُعد للكاميرا ، وصُممت هذه الترقيات لتسهيل التقاط المحتوى وتحسين جودة المكالمات على أجهزة أبل.
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تتيح ميزة تسجيل الصوت الجديدة بجودة الاستوديو للمستخدمين تسجيل أصوات عالية الجودة باستخدام سماعات AirPods فقط، حتى في البيئات الصاخبة ، بفضل شريحة H2 وميكروفونات تشكيل الشعاع والصوت الحاسوبي، يُحسّن التحديث وضوح الصوت سواءً كنت في مكالمة FaceTime أو تُسجّل مذكرة صوتية أو تُملي رسالة.
كما تعمل Apple أيضًا على توسيع نطاق ذلك ليشمل تطبيقات مثل Webex، والمنصات التي تدعم CallKit، وتطبيقات الكاميرا التابعة لجهات خارجية، مما يجعلها أكثر فائدة للمبدعين الذين يتنقلون دائمًا.
ميزة رائعة أخرى هي خاصية التحكم عن بُعد بالكاميرا ، يمكنك الآن الضغط باستمرار على ذراع سماعات AirPods لبدء فيديو أو التقاط صورة باستخدام كاميرا
iphone
أو iPad، ثم الضغط مجددًا لإيقاف التسجيل ، إنها مثالية للمبدعين المنفردين الذين يحتاجون إلى إبقاء أيديهم خالية أثناء تصوير أنفسهم وهم يغنون أو يرقصون أو يدونون مقاطع فيديو.
هذه الميزات متاحة بالفعل للاختبار من خلال برنامج مطوري Apple، وستصدر نسخة تجريبية عامة الشهر المقبل ، سيتم إطلاقها رسميًا هذا الخريف كتحديث للبرامج الثابتة مع أنظمة iOS 26 وiPadOS 26 وmacOS Tahoe 26 ، وإذا قررت Apple أخيرًا التخلي عن AirPods Pro 3 لاحقًا هذا العام، فمن المؤكد أن جميع هذه الميزات الجديدة ستظهر هناك أيضًا. (اليوم السابع)
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