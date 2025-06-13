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تكنولوجيا وعلوم

أبل تدخل عالم المنافسة الترفيهية بتطبيق جديد لتحدي الأصدقاء

Lebanon 24
13-06-2025 | 02:11
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تُطلق Apple تطبيقًا جديدًا يُمثّل مركزًا رئيسيًا للألعاب وميزاتها على جميع منصاتها ، يجمع تطبيق Apple Games الجديد بين Apple Arcade، وتوصيات ألعاب app store، ومكتبة ألعاب App Store، وقائمة أصدقائك في مكان واحد، وتُطلق Apple عليه اسم "وجهة شاملة للألعاب واللعب مع الأصدقاء".
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سيتوفر التطبيق الجديد على أجهزة iphone وiPad وMac، بدءًا من الإصدارات التي ستصدر هذا الخريف، بالإضافة إلى جمع ألعابك، ستتمكن أيضًا من عرض قوائم المتصدرين للألعاب المدعومة وإكمال التحديات التي وضعها المطورون ، وترى Apple في هذا وسيلةً لخلق تجارب لعب جماعي من خلال ألعاب اللاعب الفردي.

بالإضافة إلى تطبيق Apple Games الجديد، تضيف Apple أيضًا ميزة Game Overlay إلى أجهزة iPad وMac، والتي تتيح للاعبين الوصول إلى ميزات Game Center وقوائم الأصدقاء وإعدادات الألعاب دون مغادرة اللعبة.

هذا الخبر هو أحدث دفعة من آبل التى تُركز على الألعاب، وأضافت الشركة وضع الألعاب إلى أجهزة ماك مع نظام macOS Sonoma في عام 2023 ، مما يُحسّن أداء ألعاب ماك.

كما أتت به إلى نظام iOS العام الماضي مع نظام iOS 18 ، وتقدم آبل أداةً تُشبه أداة Proton تُساعد ألعاب ويندوز على العمل على أجهزة ماك . وقد أشادت الشركة بقدرات تتبع الأشعة في رقاقات أجهزة آيفون الحديثة ، وبالطبع تُقدم خدمة اشتراك ألعاب Apple Arcade.

عملت شركة آبل على جلب ألعاب ضخمة من فئة AAA إلى منصاتها، بما في ذلك Death Stranding من هيديو كوجيما ، و Assassin's Creed Mirage ، ومجموعة من ألعاب Resident Evil ، بما في ذلك Resident Evil 2 و 3 و 4 و 7 و Village ، ومع ذلك أفادت التقارير أن بعض هذه الألعاب الضخمة لم تحقق مبيعات جيدة . (اليوم السابع)
 
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