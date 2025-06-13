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تكنولوجيا وعلوم

مشكلة كبيرة... خاصية جديدة من "ميتا" قد تعرض خصوصية المستخدمين للخطر!

Lebanon 24
13-06-2025 | 11:44
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أطلقت شركة "ميتا" خاصية جديدة في أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد تعرض خصوصية مستخدميها للخطر من دون علمهم الكامل، ما أثار جدلاً كبيراً.
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واتضح أن بعض استفسارات المستخدمين أو ما يُعرف بـ"المطالبات" التي يرسلونها إلى أداة meta ai، تُنشر في تغذية عامة (Public Feed)، مرئية لجميع مستخدمي التطبيق أو الموقع، الأمر الذي أثار موجة قلق بشأن الخصوصية الرقمية وسلامة البيانات الشخصية.

وعلى الرغم من أن النشر في التغذية العامة لا يتم تلقائياً، إلا أن آلية المشاركة قد لا تكون واضحة بما فيه الكفاية للجميع، فعند اختيار المستخدم مشاركة مطالبة ما، تظهر له رسالة تفيد بأن "المطالبات التي تنشرها علنية ومرئية للجميع.. تجنب مشاركة معلومات شخصية أو حساسة".

غير أن عدداً من المستخدمين قد لا يدركون تماماً تبعات هذه الخطوة، ما يجعلهم ينشرون عن غير قصد محتوى حساساً أو محرجاً.

ورصدت هيئة الإذاعة البريطانية حالات متعددة لأشخاص نشروا صوراً لأسئلة اختبارات مدرسية أو جامعية طالبين من الذكاء الاصطناعي حلها، ما يثير تساؤلات حول تسهيل الغش الأكاديمي.

كما لوحظ وجود مطالبات تتعلق بمحتوى غير لائق، مثل طلبات لتوليد صور لشخصيات كرتونية بملابس فاضحة، وحتى استفسارات طبية حساسة، مع إمكانية ربط هذه المشاركات بحسابات شخصية على إنستغرام من خلال اسم المستخدم أو الصورة الشخصية.
 
وتعليقاً على هذه المسألة، قالت راشيل توباك، الرئيسة التنفيذية لشركة Social Proof Security، في منشور على منصة إكس، إن ما يحدث يمثل "مشكلة كبيرة في تجربة المستخدم وأمن المعلومات"، مضيفة أن "توقعات المستخدمين بشأن كيفية عمل الأداة لا تتماشى مع الواقع، وهو ما يعرضهم لمخاطر حقيقية".

وتابعت أن ربط هذا النوع من التفاعلات الحساسة بحسابات علنية يمثل خرقاً للخصوصية قد لا يدرك المستخدم خطورته إلا بعد فوات الأوان.

بدورها، أكدت شركة "ميتا"، التي أتاحت أداة Meta AI مؤخراً عبر منصاتها الاجتماعية فيس بوك وإنستغرام وواتساب، إضافة إلى نسخة مستقلة عبر المتصفح في المملكة المتحدة، في بيان أن المستخدمين "هم من يتحكمون في هذه الخاصية"، وأن "لا شيء يُنشر على تغذية الاكتشاف إلا باختيار المستخدم".

المصدر: ae24
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