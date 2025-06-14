في خطوة جديدة بمثابة نقلة نوعية وتكنولوجية هائلة لعالم ألعاب الأطفال، كشفت شركة الألعاب العالمية ماتيل (Mattel)، المُصنعة لدمى باربي وهوت وأونو، عن مع شركة OpenAI المالكة لـ "شات جي "؛ بهدف تطوير ألعاب ومنتجات مدعومة بتقنيات .

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وذكرت الشركة، في بيان لها، أن الهدف من الشراكة جلب سحر الذكاء الاصطناعي إلى تجارب ألعاب مناسبة للفئة العمرية مع الالتزام بالابتكار، والخصوصية، والسلامة.



وستُتيح هذه الشراكة، لماتيل استخدام أدوات " إيه أي" المُتقدمة مثل "ChatGPT Enterprise" ضمن عملياتها التشغيلية، بهدف تعزيز الابتكار، ورفع كفاءة العمل، وتحفيز الإبداع داخل الشركة.





بدورها، قال لايتكاب، كبير مسؤولي العمليات في الشركة التكنولوجية، إن التعاون سيوفر مجموعة من إمكانات الذكاء الاصطناعي المتطورة، إلى جانب أدوات جديدة تعزز الإنتاجية والإبداع وتُحدث تحولاً شاملاً في الشركة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تباطؤ الطلب العالمي على الألعاب، حيث يحجم المستهلكون عن الإنفاق نتيجة التداعيات الاقتصادية لسياسات التجارة المتغيرة للرئيس الأميركي السابق .





وكانت ماتيل قد سحبت توقّعاتها السنوية في شهر أيار الماضي، وأعلنت نيتها رفع أسعار بعض منتجاتها داخل بهدف مواجهة ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد.





وشهد العام الماضي، اتجاه "ماتيل" إلى توسيع حضورها في صناعة الترفيه من خلال إنتاج أفلام ومسلسلات تلفزيونية وألعاب إلكترونية مستوحاة من منتجاتها الشهيرة مثل باربي وهوت ويلز، في محاولة لتعويض التباطؤ في مبيعات ألعابها التقليدية. (24)