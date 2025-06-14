23
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
دمية جديدة.. "باربي" بـ"الذكاء الاصطناعي"
Lebanon 24
14-06-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة جديدة بمثابة نقلة نوعية وتكنولوجية هائلة لعالم ألعاب الأطفال، كشفت شركة الألعاب العالمية ماتيل (Mattel)، المُصنعة لدمى باربي وهوت
ويلز
وأونو، عن
شراكة استراتيجية
مع شركة OpenAI المالكة لـ "شات جي
بي تي
"؛ بهدف تطوير ألعاب ومنتجات مدعومة بتقنيات
الذكاء الاصطناعي
.
Advertisement
وذكرت الشركة، في بيان لها، أن الهدف من الشراكة جلب سحر الذكاء الاصطناعي إلى تجارب ألعاب مناسبة للفئة العمرية مع الالتزام بالابتكار، والخصوصية، والسلامة.
وستُتيح هذه الشراكة، لماتيل استخدام أدوات "
أوبن
إيه أي" المُتقدمة مثل "ChatGPT Enterprise" ضمن عملياتها التشغيلية، بهدف تعزيز الابتكار، ورفع كفاءة العمل، وتحفيز الإبداع داخل الشركة.
بدورها، قال
براد
لايتكاب، كبير مسؤولي العمليات في الشركة التكنولوجية، إن التعاون سيوفر مجموعة من إمكانات الذكاء الاصطناعي المتطورة، إلى جانب أدوات جديدة تعزز الإنتاجية والإبداع وتُحدث تحولاً شاملاً في الشركة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تباطؤ الطلب العالمي على الألعاب، حيث يحجم المستهلكون عن الإنفاق نتيجة التداعيات الاقتصادية لسياسات التجارة المتغيرة للرئيس الأميركي السابق
دونالد ترامب
.
وكانت ماتيل قد سحبت توقّعاتها السنوية في شهر أيار الماضي، وأعلنت نيتها رفع أسعار بعض منتجاتها داخل
الولايات المتحدة
بهدف مواجهة ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد.
وشهد العام الماضي، اتجاه "ماتيل" إلى توسيع حضورها في صناعة الترفيه من خلال إنتاج أفلام ومسلسلات تلفزيونية وألعاب إلكترونية مستوحاة من منتجاتها الشهيرة مثل باربي وهوت ويلز، في محاولة لتعويض التباطؤ في مبيعات ألعابها التقليدية. (24)
مواضيع ذات صلة
شركة "ميسترال" تكشف عن نموذجها الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
شركة "ميسترال" تكشف عن نموذجها الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي
15/06/2025 05:48:39
15/06/2025 05:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتراجع هيمنة أميركا؟ طفرة الذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة جديدة
Lebanon 24
هل تتراجع هيمنة أميركا؟ طفرة الذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة جديدة
15/06/2025 05:48:39
15/06/2025 05:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: لدينا مرحلة جديدة ننتقل فيها الى الحوكمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ونحن في صدد انشاء وزارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة
Lebanon 24
سلام: لدينا مرحلة جديدة ننتقل فيها الى الحوكمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ونحن في صدد انشاء وزارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة
15/06/2025 05:48:39
15/06/2025 05:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"الذكاء الاصطناعي".. هذا جديد "ميلانيا ترامب"!
Lebanon 24
بـ"الذكاء الاصطناعي".. هذا جديد "ميلانيا ترامب"!
15/06/2025 05:48:39
15/06/2025 05:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عطل طارئ يُصيب "آكس".. الخدمة توقفت عند المستخدمين
Lebanon 24
عطل طارئ يُصيب "آكس".. الخدمة توقفت عند المستخدمين
21:59 | 2025-06-14
14/06/2025 09:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُستخدمي "Snapseed".. إليكم الجديد
Lebanon 24
لمُستخدمي "Snapseed".. إليكم الجديد
16:00 | 2025-06-14
14/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدث لجسم الإنسان عند تحطم الطائرة؟.. و هل هناك "مقعد آمن"؟
Lebanon 24
ماذا يحدث لجسم الإنسان عند تحطم الطائرة؟.. و هل هناك "مقعد آمن"؟
09:11 | 2025-06-14
14/06/2025 09:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أنفاسك قد تحدد هويتك بدقة مذهلة
Lebanon 24
أنفاسك قد تحدد هويتك بدقة مذهلة
07:26 | 2025-06-14
14/06/2025 07:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام أجهزة "ماك بوك" القديمة باتت معدودة.. هذا ما كشفته آبل
Lebanon 24
أيام أجهزة "ماك بوك" القديمة باتت معدودة.. هذا ما كشفته آبل
04:00 | 2025-06-14
14/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
Lebanon 24
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
05:49 | 2025-06-14
14/06/2025 05:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
23:10 | 2025-06-13
13/06/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جدل "البطانة".. هيفا وهبي تطل بـ "الشبك" والجمهور يعلّق (صور)
Lebanon 24
بعد جدل "البطانة".. هيفا وهبي تطل بـ "الشبك" والجمهور يعلّق (صور)
02:00 | 2025-06-14
14/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
11:48 | 2025-06-14
14/06/2025 11:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"والله العظيم كلّ واحد عايش لحالو".. ممثل لبنانيّ يُؤكّد خبر إنفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"والله العظيم كلّ واحد عايش لحالو".. ممثل لبنانيّ يُؤكّد خبر إنفصاله عن زوجته (فيديو)
07:39 | 2025-06-14
14/06/2025 07:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
21:59 | 2025-06-14
عطل طارئ يُصيب "آكس".. الخدمة توقفت عند المستخدمين
16:00 | 2025-06-14
لمُستخدمي "Snapseed".. إليكم الجديد
09:11 | 2025-06-14
ماذا يحدث لجسم الإنسان عند تحطم الطائرة؟.. و هل هناك "مقعد آمن"؟
07:26 | 2025-06-14
أنفاسك قد تحدد هويتك بدقة مذهلة
04:00 | 2025-06-14
أيام أجهزة "ماك بوك" القديمة باتت معدودة.. هذا ما كشفته آبل
02:00 | 2025-06-14
نوعان خطيران من الملفات يهددان "أوتلوك".. عليكم حظرهما
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
15/06/2025 05:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
15/06/2025 05:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
15/06/2025 05:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24