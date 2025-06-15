iOS 26 ينهي معاناة مستخدمي آيفون مع نغمات الرنين

بعد طول انتظار، سيحصل مستخدمو آيفون على ميزة اعتبرها مستخدمو أندرويد أمراً بديهياً منذ أكثر من 16 عاماً، مع إطلاق إصدار "iOS 26" المرتقب من نظام تشغيل آيفون.

وبحسب تقرير نشره موقع " " المتخصص في ، سيتيح التحديث الجديد للمستخدمين تعيين نغمات رنين مخصصة بسهولة وسلاسة وهي الميزة التي كانت متوفرة لمستخدمي أندرويد منذ عام 2008، ولا تستغرق عادة أكثر من دقيقة.

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في المقابل، كان مستخدمو آيفون يواجهون حتى الآن صعوبة بالغة عند محاولة تعيين نغمات مخصصة، حيث كان الأمر يتطلب استخدام تطبيقات معقدة مثل "GarageBand" الذي يتجاوز حجمه 1.5 غيغابايت، أو اللجوء إلى أجهزة ماك لاستخدام تطبيق "Music" وتحويل الملف الصوتي، ثم نقل النغمة إلى الهاتف عبر تطبيق "Finder".

لكن مع "iOS 26"، ستصبح العملية أكثر سهولة من أي وقت مضى، ولن تتطلب سوى بضع نقرات بسيطة. فقد أظهر الأول للمطورين أن المستخدم سيتمكن من اختيار أي ملف صوتي موجود داخل تطبيقات مثل "الملفات" (Files) أو "المذكرات الصوتية" (Voice Memos)، ثم النقر على زر المشاركة واختيار الخيار الجديد "Use as Ringtone" (استخدام كنغمة رنين).



وبمجرد تنفيذ هذه الخطوات، ستتم إضافة النغمة تلقائياً إلى قائمة نغمات الرنين في الهاتف، مع إمكانية تعيينها كنغمة افتراضية لجميع المكالمات أو تخصيصها لجهات اتصال معينة. (العربية)