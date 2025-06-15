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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تخطط لإنهاء تعاونها مع Scale AI

Lebanon 24
15-06-2025 | 08:13
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كشفت تقارير إعلامية أن شركة غوغل تعتزم قطع علاقتها مع شركة Scale AI، وذلك بعد استثمار ضخم من شركة ميتا في الشركة الناشئة أثار تساؤلات لدى بعض عملائها الرئيسيين.
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وبحسب وكالة رويترز، فإن غوغل  كانت تخطط لدفع ما يقارب 200 مليون دولار لـ Scale خلال هذا العام، لكنها بدأت مؤخراً محادثات مع شركات منافسة وتدرس بشكل جدي إنهاء التعاون مع الشركة. كما أفادت التقارير أن مايكروسوفت تسير في الاتجاه نفسه، بينما كانت OpenAI قد اتخذت قراراً مشابهاً منذ أشهر، رغم تأكيد مديرها المالي أن الشركة ستواصل التعاون مع Scale ضمن شبكة من الموردين المتعددين.

وتُعد Scale AI من الشركات التي تقدم خدمات حيوية لشركات الذكاء الاصطناعي، إذ توفّر بيانات مشروحة من قِبل مختصين لتدريب النماذج الذكية، وتخدم أيضاً شركات السيارات ذاتية القيادة والحكومة الأميركية، إلا أن أكبر عملائها هم شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ورغم هذه التطورات، رفض متحدث باسم Scale التعليق على العلاقة مع جوجل ، إلا أنه أكد في حديثه لموقع TechCrunch أن أعمال الشركة لا تزال قوية، وأنها ستواصل العمل بشكل مستقل مع الحفاظ على خصوصية بيانات عملائها.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن شركة ميتا استثمرت 14.3 مليار دولار في Scale، مقابل حصة تبلغ 49% من الشركة. وبموجب هذه الصفقة، انضم ألكسندر وانج، الرئيس التنفيذي لـ Scale، إلى ميتا لقيادة جهودها الطموحة في تطوير ما يُعرف بـ “الذكاء الخارق” أو Superintelligence.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق الذكاء الاصطناعي تنافساً حاداً، إذ تسعى الشركات الكبرى للسيطرة على مصادر البيانات عالية الجودة، وتضع خصوصية البيانات والتنافس الاستثماري في قلب صراعاتها التكنولوجية المقبلة. (اليوم السابع)
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