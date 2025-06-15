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تكنولوجيا وعلوم

بسبب انخفاض التفاعل… غوغل توقف دعم تطبيقات أندرويد الفورية

Lebanon 24
15-06-2025 | 10:15
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أكدت شركة غوغل أنها تخطط لإغلاق ميزة التطبيقات الفورية على نظام أندرويد في وقت لاحق من هذا العام، وعزت القرار إلى انخفاض استخدام هذه الوظيفة.
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طُرحت التطبيقات الفورية عام 2017، وهي تتيح للمطورين إنشاء نسخ مصغرة من تطبيقات أندرويد تُحمّل فورًا ، ويمكن للمستخدمين تجربة التطبيقات والألعاب التجريبية بضغطه رابط، دون الحاجة إلى تثبيتها بالكامل، وهذا يُسهّل تجربة المستخدمين في التنقل، ويمنح المطورين طرقًا أكثر للوصول إلى جماهير جديدة.

وكان موقع android authority أول من أشار إلى أن Google تعمل على التخلي عن هذه الميزة، والتي خرجت إلى النور بعد أن رصد المطور Leon Omelan تحذيرًا بشأن التغيير في android studio:

سيتم إيقاف دعم التطبيقات الفورية من قِبل غوغل بلاي في كانون الأول 2025 ، ولن يعمل النشر وجميع واجهات برمجة تطبيقات جوجل بلاي الفورية بعد الآن ، وسيتم إيقاف دعم الأدوات في ميزة Otter Feature Drop في أندرويد ستوديو.

وأكدت المتحدثة باسم جوجل، نيا كارتر، القرار لموقع The Verge، موضحة أن التطبيقات الفورية لم تحظ بشعبية كافية لمواصلة دعمها.

ويقول كارتر: "كان استخدام التطبيقات الفورية والتفاعل معها منخفضًا، ويستفيد المطورون من أدوات أخرى لاكتشاف التطبيقات، مثل تسليط الضوء على التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعمليات التثبيت المتزامنة ، وويضيف: "يتيح لنا هذا التغيير استثمارًا أكبر في الأدوات التي تُحقق نتائج جيدة للمطورين، ويساعد في توجيه المستخدمين إلى تنزيلات التطبيقات الكاملة لتعزيز التفاعل. (اليوم السابع)
 
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