مع "iOS 26".. "أبل" ستتيح تشغيل مقاطع فيديو في "CarPlay"

سيسمح تحديث "iOS26" المقبل من نظام تشغيل آيفون للمستخدمين بعرض مقاطع الفيديو من هواتفهم على الشاشة الرئيسية لسياراتهم عبر "AirPlay"، وهي ميزة لم تكن متاحة سابقًا.



وقالت "أبل" إن هذا سيمكن المستخدمين من مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديهم من آيفون مباشرةً عبر "CarPlay" أثناء عدم القيادة.

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وأشارت "أبل" إلى أن الشركات المُصنعة للسيارات ستحتاج إلى إضافة دعم "CarPlay" لتشغيل مقطاع الفيديو باستخدام "AirPlay"، لذلك لن تكون ميزة تشغيل الفيديو من آيفون في "CarPlay" متاحة للجميع على الفور، بحسب تقرير لموقع "The Verge" المتخصص في ، اطلعت عليه "العربية Business".



و"CarPlay" هو النظام الذي طورته "أبل" لربط هاتف آيفون بالسيارة، حيث تظهر واجهة تشبه "iOS" على شاشة السيارة، ويكون بالإمكان عرض تطبيقات من آيفون -مثل الخرائط والموسيقى- على شاشة السيارة.



أما "AirPlay" فهي التقنية التي طورتها "أبل" وتسمح ببث المحتوى لاسلكيًا من أجهزة أبل، مثل الآيفون، لأجهزة أخرى تدعم "AirPlay" مثل شاشات التلفاز، ومستقبلًا شاشات السيارات مع إصدار "iOS 26". (العربية)