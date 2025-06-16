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تكنولوجيا وعلوم
بمواصفات عصرية.. خطط لإعادة هاتف بلاك بيري
Lebanon 24
16-06-2025
|
04:18
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رغم مرور أكثر من عقد على ظهوره الأول، لا يزال هاتف
بلاك بيري
باسبورت يثير الحنين بين عشاق التقنية، وبخاصة أولئك الذين وقعوا في غرام تصميمه
الفريد
ولوحة مفاتيحه الفيزيائية.
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ومع تصاعد موجة الحنين التكنولوجي، يبدو أن الأسطورة على موعد مع ولادة جديدة، هذه المرة بنظام أندرويد، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".
وتعتزم شركة صينية ناشئة تُدعى "Zinwa Technologies" إعادة إحياء إرث بلاك
بيري
من جديد.
يبدأ المشروع بإعادة إطلاق هاتف BlackBerry Q20 (المعروف باسم Classic) تحت اسم Zinwa Q25، بسعر 400 دولارـ مع مجموعة تحويل اختيارية بسعر 300 دولار لمن يملكون النسخة الأصلية.
الهاتف الجديد سيحافظ على المظهر الكلاسيكي لبلاك بيري، لكنه سيأتي بمواصفات عصرية تشمل:
- معالج MediaTek Helio99.
- ذاكرة RAM بسعة 12 غيغابايت.
- تخزين داخلي 256 غيغابايت.
- كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابكسل.
- دعم شبكات 4G عالميًا.
- نظام أندرويد 13.
كما سيحتوي الهاتف على ميزات مرغوبة مثل NFC، مقبس سماعة الرأس، USB-C، وفتحة microSD.
Zinwa Q25 سيكون متاحًا للشحن في
أغسطس
، والخبر السار أن الشركة تُخطط لإطلاق نسخ محدثة من هاتفي باسبورت وKEYone في وقت لاحق، لتعيد الحياة إلى واحدة من أكثر العلامات التجارية التي كانت يومًا مرادفًا للأمان والإنتاجية. (العربية)
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