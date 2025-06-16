من شحن الهاتف إلى "CarPlay Ultra": كيف غيّرت منافذ USB تجربة القيادة؟

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قبل عشرين عامًا، بالكاد كنا نرى منفذ USB واحدًا في بعض السيارات الجديدة. اليوم، تُزوَّد السيارات الحديثة – بل حتى بعض الدراجات النارية – بما يصل إلى تسعة منافذ، تنتشر بين USB-A وUSB-C، لتؤكد أن هذا المنفذ الصغير غيّر تجربة القيادة بالكامل، من الترفيه إلى التنقل وحتى الأمان.فما هي أهم 5 استخدامات ذكية ومهمة لمنافذ USB في السيارة؟منافذ USB في السيارة تُستخدم بالدرجة الأولى لشحن الهواتف. لكن لا تتوقع أداءً عاليًا من جميعها؛ بعضها يدعم الشحن فقط، وبعضها الآخر لنقل البيانات. والأفضل دائمًا هو استخدام منفذ 12 فولت (ولاعة السجائر سابقًا) مع شاحن USB-C عالي الجودة، خاصةً بحاجة لشحن أكثر من جهاز أو شحن كمبيوتر محمول أثناء القيادة.رغم أن معظم أنظمة CarPlay وAndroid Auto أصبحت تعمل لاسلكيًا، إلا أن الاتصال عبر USB لا يزال أكثر استقرارًا، ويوفر جودة صوت أعلى، وأقل عرضة للانقطاع. وهكذا، يتحول المنفذ من مجرد وسيلة شحن، إلى جسر يربطك بخدمات الملاحة، المساعدات الصوتية، وحتى الرسائل والمكالمات.بعض السيارات ما زالت تعتمد على محرك أقراص USB لنقل تحديثات نظام المعلومات والترفيه، خاصةً إذا لم تكن تدعم التحديثات عبر الإنترنت (OTA). هنا يأتي دور منفذ USB في أداء وظيفة تقنية حيوية للحفاظ على سلاسة عمل السيارة.بعيدًا عن البث اللاسلكي، لا يزال تشغيل الموسيقى من ذاكرة USB خيارًا مفضّلًا لدى كثيرين. لكن انتبه: تحتاج إلى تهيئة الذاكرة بنظام ملفات (مثل FAT32 أو exFAT)، والتأكد من توافق التنسيقات الصوتية (MP3، AAC...).حتى الزينة باتت تمر عبر USB! أشرطة الإضاءة الداخلية في السيارات الحديثة تُغذّى غالبًا من منافذ USB، ما يسمح بإضفاء لمسة شخصية أو إضاءة مزاجية داخل السيارة، خاصةً في القيادة الليلية.ربما، لكن ليس قريبًا. رغم انتشار الشحن اللاسلكي (Qi) ولوحات شحن البلوتوث المدمجة، لا تزال منافذ USB تُوفّر خيارات سريعة، مستقرة، ومرنة. مستقبل السيارات قد يكون لاسلكيًا، لكن منفذ USB – خصوصًا من نوع C – سيبقى جزءًا لا يتجزأ من مقصورة القيادة في المنظور. (ZDnet)