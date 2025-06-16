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تكنولوجيا وعلوم

رصد أقوى توهج شمسي في حزيران يهدّد بعواصف مغناطيسية!

Lebanon 24
16-06-2025 | 08:59
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أعلن خبراء مختبر علم الفلك الشمسي في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية عن رصد أقوى توهج شمسي خلال شهر حزيران الجاري.
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ووفق بيان المختبر، بلغت شدة التوهج M8.5، وهو الأقوى في شهر حزيران حتى الآن، وقد وقع في المنطقة 4114 المواجهة بشكل مباشر لكوكب الأرض، ما يزيد من احتمال تأثر كوكبنا به بشكل مباشر.

وأشار الخبراء إلى أنه في حال تأكد وجود قذف كتلي مرافق لهذا التوهج، فقد يؤدي ذلك إلى تأثير مباشر على الأرض مشابه لما حدث في الشهر الماضي، حين شهدت الأرض عاصفة مغناطيسية من الدرجة G4.

وبحسب التقديرات الأولية لبعض المصادر العلمية، من المتوقع حدوث عواصف مغناطيسية خلال الأيام المقبلة من شهر حزيران 2025، وتحديداً في التواريخ التالية: ١٧، ٢٣، ٢٥، ٢٧، و٢٩ حزيران.
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