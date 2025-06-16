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تكنولوجيا وعلوم

واتساب يقدم أداة جديدة.. ما هي؟

Lebanon 24
16-06-2025 | 12:30
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أطلق تطبيق واتساب مجموعة من التحديثات الجديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز طرق التفاعل داخل التطبيق، وذلك في أقسام الدردشة والمكالمات والتحديثات، ووفقًا لما أعلنته الشركة، سيتم طرح هذه المزايا تدريجيًا لمستخدمي أنظمة أندرويد وiOS خلال الأسابيع المقبلة.
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وتشمل التحديثات الجديدة ميزة الرموز التعبيرية المتحركة، والتي تضيف بعدًا بصريًا أكثر حيوية للمحادثات، وقد بدأت بعض الرموز التعبيرية في الظهور بشكل متحرك داخل المحادثات، مما يعكس توجه التطبيق نحو جعل التواصل أكثر تفاعلية دون الإخلال بسهولة الاستخدام.
وفي إطار تطوير أدوات التعبير عبر الرسائل، أتاح واتساب إمكانية تحويل مقاطع الفيديو المفضلة إلى ملصقات متحركة، وهي خطوة تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بطريقة أكثر شخصية وابتكارًا، كما تم دعم خاصية مشاركة ملصقات الصور الرمزية "الأفاتار" في المحادثات الثنائية، بشرط أن يكون لدى الطرف الآخر صورة رمزية كذلك.

كما قام التطبيق بتبسيط خطوات إنشاء المجموعات، حيث يمكن للمستخدم الآن تسميتها فقط كبداية دون الحاجة إلى إضافة أعضاء على الفور، مع إمكانية إرسال رابط دعوة لاحقًا، هذا التغيير يسهم في تسهيل إدارة المجموعات ويمنح المستخدمين مرونة أكبر في التعامل معها.

وفيما يتعلق بمشاركة الوسائط، أصبح بإمكان المستخدمين الآن إرسال مجموعة من الصور أو مقاطع الفيديو مع تعليق موحد يظهر فوقها جميعًا، مع إمكانية تفاعل الطرف الآخر مع كل عنصر على حدة أو مع المجموعة الكاملة، ويأتي هذا التحديث بهدف تحسين طريقة عرض الوسائط والتفاعل معها داخل المحادثات.
وعلى صعيد مكالمات الفيديو، تمت إضافة مجموعة من التأثيرات البصرية الجديدة، شملت ستة فلاتر وستة مؤثرات مرئية، وذلك لتوفير تجربة أكثر جاذبية أثناء المحادثات المصورة.
أما بالنسبة للقنوات، فقد حصل مسؤولو القنوات على إمكانية إدراج صور داخل خيارات الاستطلاع، مما يجعل المشاركات أكثر تفاعلًا وجاذبية للمستخدمين، كما تم توفير خاصية تمييز التحديثات المهمة داخل القنوات عبر زر النجمة، ما يساعد المتابعين على العودة إليها بسهولة في وقت لاحق.
ويأتي هذا التوسع في خصائص التفاعل في إطار استراتيجية واتساب لتقديم أدوات أكثر تنوعًا وملاءمة لاحتياجات المستخدمين، سواء في التواصل الشخصي أو في إدارة المجموعات والقنوات. (اليوم السابع)
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