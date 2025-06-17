ممتاز وسعره منافس.. OnePlus تُعلن عن حاسبها اللوحي الجديد

أعلنت عن حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطلق بسعر منافس.

Advertisement

ويأتي حاسب OnePlus Pad Lite بهيكل أنيق مصنوع من الأمنيوم والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (254.9/166.5/7.4) ملم، وزنه 539 غ.



شاشاته جاءت IPS LCD بمقاس 11.0 بوصة، دقة عرضها (1080/19209 بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 200 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات OxygenOS 15، ومعالج Mediatek Helio G100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 5 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 ، وكاميرت الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل أيضا.



حصل الجهاز على دعم للقلم الذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومكبرات صوت ذات أداء ممتاز، وتقنيات 5.2، وبطارية بسعة 9240 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وسيطرح في بسعر 22 تقريبا. (روسيا اليوم)