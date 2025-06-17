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تكنولوجيا وعلوم

ممتاز وسعره منافس.. OnePlus تُعلن عن حاسبها اللوحي الجديد

Lebanon 24
17-06-2025 | 02:29
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أعلنت oneplus عن حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطلق بسعر منافس.
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ويأتي حاسب OnePlus Pad Lite بهيكل أنيق مصنوع من الأمنيوم والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (254.9/166.5/7.4) ملم، وزنه 539 غ.

شاشاته جاءت IPS LCD بمقاس 11.0 بوصة، دقة عرضها (1080/19209 بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 200 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات OxygenOS 15، ومعالج Mediatek Helio G100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت بدقة 5 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرت الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل أيضا.

حصل الجهاز على دعم للقلم الذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومكبرات صوت ذات أداء ممتاز، وتقنيات bluetooth 5.2، وبطارية بسعة 9240 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وسيطرح في الأسواق العالمية بسعر 22 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
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