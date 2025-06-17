27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
إشعارات أندرويد.. فخ أمني قد يهدد خصوصيتك في أي وقت
Lebanon 24
17-06-2025
|
04:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من أن "الإشعارات" ميزة أساسية في نظام أندرويد منذ سنوات، إلا أنها باتت تُثير مخاوف أمنية جديدة، بعد أن تبيّن إمكانية التلاعب بها لتوجيه المستخدمين إلى مواقع إلكترونية غير آمنة.
وبحسب تقرير نشره موقع "
android
Headlines"، فإن إشعارات الرسائل، خصوصاً عبر تطبيقات الدردشة، قد تتضمّن ردوداً مقترحة تحتوي على روابط، مثل روابط لموقع "
يوتيوب
" أو لمواقع ويب أخرى.
Advertisement
المثير للقلق، بحسب الموقع، هو أن هذه الإشعارات تظهر على شاشة القفل مرفقة بزر "فتح الرابط"، والذي قد يشكّل ثغرة أمنية خطيرة. إذ تتيح هذه الثغرة إمكانية إعادة توجيه المستخدم إلى موقع مختلف تماماً عن ذلك
الظاهر
في الإشعار، مما يعرّضه لخطر الاحتيال الإلكتروني أو تنزيل برمجيات خبيثة.
ويدخل هذا النمط ضمن نطاق هجمات التصيد الاحتيالي التي قد تخدع المستخدمين وتدفعهم للنقر على رابط، اعتقاداً أنهم يتجهون إلى موقع ويب، ثم يُنقلون إلى موقع آخر.
وبحسب خبراء الأمن السيبراني، فإن المشكلة تكمن في طريقة تعامل أندرويد مع بعض أحرف Unicode في الإشعارات، بما في ذلك بعض الأحرف غير المرئية التي لا يمكن مُعالجتها بشكل متسق، مما يُسبب عدم تطابق بين ما يُعرض وما يُحلله محرك الاقتراحات. (امارات 24)
مواضيع ذات صلة
أبل تحذر: قانون تكساس يهدد خصوصية الملايين
Lebanon 24
أبل تحذر: قانون تكساس يهدد خصوصية الملايين
17/06/2025 20:34:31
17/06/2025 20:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: السلام مع روسيا قد يتحقق في أي وقت
Lebanon 24
زيلينسكي: السلام مع روسيا قد يتحقق في أي وقت
17/06/2025 20:34:31
17/06/2025 20:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": الموظفون بمجموعة من القضايا الرئيسية في مجلس الأمن القومي تلقوا إشعارات بإنهاء خدماتهم
Lebanon 24
"رويترز": الموظفون بمجموعة من القضايا الرئيسية في مجلس الأمن القومي تلقوا إشعارات بإنهاء خدماتهم
17/06/2025 20:34:31
17/06/2025 20:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يهدد: "إذا احتجنا تدمير أي منشأة نووية إيرانية سنفعل"
Lebanon 24
نتنياهو يهدد: "إذا احتجنا تدمير أي منشأة نووية إيرانية سنفعل"
17/06/2025 20:34:31
17/06/2025 20:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
OpenAI تعلن عن تحسينات جديدة فى بحث ChatGPT
Lebanon 24
OpenAI تعلن عن تحسينات جديدة فى بحث ChatGPT
12:11 | 2025-06-17
17/06/2025 12:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قطرها 20 مليون سنة ضوئية.. أكبر سحابة راديوية تُرصد في الكون
Lebanon 24
قطرها 20 مليون سنة ضوئية.. أكبر سحابة راديوية تُرصد في الكون
09:49 | 2025-06-17
17/06/2025 09:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"واتسآب" يدخل عالم الإعلانات لأول مرة عبر قسم "الحالة"
Lebanon 24
"واتسآب" يدخل عالم الإعلانات لأول مرة عبر قسم "الحالة"
08:54 | 2025-06-17
17/06/2025 08:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ممتاز وسعره منافس.. OnePlus تُعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
ممتاز وسعره منافس.. OnePlus تُعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
02:29 | 2025-06-17
17/06/2025 02:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحقيق إيرادات إضافية.. قرار جديد من "واتساب"
Lebanon 24
لتحقيق إيرادات إضافية.. قرار جديد من "واتساب"
23:41 | 2025-06-16
16/06/2025 11:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!
Lebanon 24
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!
15:38 | 2025-06-16
16/06/2025 03:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ملفت... نانسي عجرم تبهر متابعيها بأجدد جلسة تصوير لها (صور)
Lebanon 24
بفستان ملفت... نانسي عجرم تبهر متابعيها بأجدد جلسة تصوير لها (صور)
13:50 | 2025-06-16
16/06/2025 01:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)
Lebanon 24
"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)
07:53 | 2025-06-17
17/06/2025 07:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبهها كثيراً.. حمزة ابن سلاف فواخرجي حديث السوشيل ميديا تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
يشبهها كثيراً.. حمزة ابن سلاف فواخرجي حديث السوشيل ميديا تعرّفوا إليه (فيديو)
23:10 | 2025-06-16
16/06/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 4 مرات.. هل ترتبط قريباً هذه الفنانة العربية الشهيرة للمرة الخامسة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 4 مرات.. هل ترتبط قريباً هذه الفنانة العربية الشهيرة للمرة الخامسة؟ (فيديو)
03:43 | 2025-06-17
17/06/2025 03:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:11 | 2025-06-17
OpenAI تعلن عن تحسينات جديدة فى بحث ChatGPT
09:49 | 2025-06-17
قطرها 20 مليون سنة ضوئية.. أكبر سحابة راديوية تُرصد في الكون
08:54 | 2025-06-17
"واتسآب" يدخل عالم الإعلانات لأول مرة عبر قسم "الحالة"
02:29 | 2025-06-17
ممتاز وسعره منافس.. OnePlus تُعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
23:41 | 2025-06-16
لتحقيق إيرادات إضافية.. قرار جديد من "واتساب"
23:00 | 2025-06-16
أمازون تُسرّع خططها لمنافسة سبيس إكس بإطلاق أقمار إنترنت جديدة
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
17/06/2025 20:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
17/06/2025 20:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
17/06/2025 20:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24