Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إشعارات أندرويد.. فخ أمني قد يهدد خصوصيتك في أي وقت

Lebanon 24
17-06-2025 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1377478-638857582736763317.jpg
Doc-P-1377478-638857582736763317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على الرغم من أن "الإشعارات" ميزة أساسية في نظام أندرويد منذ سنوات، إلا أنها باتت تُثير مخاوف أمنية جديدة، بعد أن تبيّن إمكانية التلاعب بها لتوجيه المستخدمين إلى مواقع إلكترونية غير آمنة.

وبحسب تقرير نشره موقع "android Headlines"، فإن إشعارات الرسائل، خصوصاً عبر تطبيقات الدردشة، قد تتضمّن ردوداً مقترحة تحتوي على روابط، مثل روابط لموقع "يوتيوب" أو لمواقع ويب أخرى.
Advertisement

المثير للقلق، بحسب الموقع، هو أن هذه الإشعارات تظهر على شاشة القفل مرفقة بزر "فتح الرابط"، والذي قد يشكّل ثغرة أمنية خطيرة. إذ تتيح هذه الثغرة إمكانية إعادة توجيه المستخدم إلى موقع مختلف تماماً عن ذلك الظاهر في الإشعار، مما يعرّضه لخطر الاحتيال الإلكتروني أو تنزيل برمجيات خبيثة.
 
ويدخل هذا النمط ضمن نطاق هجمات التصيد الاحتيالي التي قد تخدع المستخدمين وتدفعهم للنقر على رابط، اعتقاداً أنهم يتجهون إلى موقع ويب، ثم يُنقلون إلى موقع آخر. 

وبحسب خبراء الأمن السيبراني، فإن المشكلة تكمن في طريقة تعامل أندرويد مع بعض أحرف Unicode في الإشعارات، بما في ذلك بعض الأحرف غير المرئية التي لا يمكن مُعالجتها بشكل متسق، مما يُسبب عدم تطابق بين ما يُعرض وما يُحلله محرك الاقتراحات. (امارات 24) 
مواضيع ذات صلة
أبل تحذر: قانون تكساس يهدد خصوصية الملايين
lebanon 24
17/06/2025 20:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: السلام مع روسيا قد يتحقق في أي وقت
lebanon 24
17/06/2025 20:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": الموظفون بمجموعة من القضايا الرئيسية في مجلس الأمن القومي تلقوا إشعارات بإنهاء خدماتهم
lebanon 24
17/06/2025 20:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يهدد: "إذا احتجنا تدمير أي منشأة نووية إيرانية سنفعل"
lebanon 24
17/06/2025 20:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:11 | 2025-06-17
09:49 | 2025-06-17
08:54 | 2025-06-17
02:29 | 2025-06-17
23:41 | 2025-06-16
23:00 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24