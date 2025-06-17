تيك توك تُطلق أدوات جديدة لإنتاج إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي

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أعلنت منصة تيك توك عن توسيع قدراتها في مجال عبر إطلاق مجموعة أدوات جديدة تتيح للمعلنين إنشاء إعلانات فيديو آلية باستخدام نصوص أو صور ثابتة فقط، في خطوة تهدف إلى خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز إمكانيات التسويق لدى العلامات التجارية الصغيرة.فيديوهات دعائية من مجرد وصف أو صورةبموجب المزايا الجديدة، يمكن للمسوقين تحميل صورة لمنتج معين، أو كتابة وصف نصي مختصر يوضح نوع الإعلان المطلوب، لتقوم أدوات تيك توك المعززة بالذكاء الاصطناعي بإنشاء عدة مقاطع فيديو مدتها خمس ثوانٍ، يمكن استخدامها مباشرة في الحملات الإعلانية على المنصة.هذه الأدوات تندرج ضمن منتج Symphony الذي أطلقته تيك توك في عام 2024، وهو نظام شامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات والعلامات التجارية على إنتاج إعلانات عالية الجودة بأقل التكاليف، وتسمح المنصة أيضًا باستخدام شخصيات رقمية تولّدها الذكاء الاصطناعي (Avatars) لتقديم المنتجات والتفاعل مع الجمهور.دعم للشركات الصغيرة وخفض التكاليفبحسب محللين، تسعى تيك توك – إلى جانب منصات كبرى مثل Meta – إلى تعميم استخدام الإعلانات المولدة بالذكاء الاصطناعي، خاصة لما توفره من توفير في الميزانية ومرونة في الإنتاج. هذه الخطوة قد تُتيح للشركات الصغيرة إعادة توزيع ميزانياتها لتوسيع الحملات الإعلانية والوصول لشرائح أكبر من المستخدمين.الإعلان من مهرجان “كان ليونز” للإبداعتم الإعلان عن الأدوات الجديدة تزامنًا مع مهرجان “كان ليونز” للإعلانات المقام هذا الأسبوع في جنوب ، حيث يُتوقع أن تكون الإعلانات المولدة بالذكاء الاصطناعي أحد المحاور الرئيسية للنقاش والابتكار خلال الفعالية.وتؤكد هذه الخطوة موقع تيك توك المتقدم في سوق الإعلانات الرقمية، حيث تمزج المنصة بين الترفيه والإبداع والتكنولوجيا، ما يجعلها بيئة مثالية لنمو العلامات التجارية بأساليب جديدة ومبتكرة. (اليوم السابع)