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تكنولوجيا وعلوم

مزودة بهذه التقنية... آبل تعتزم إطلاق ساعات ذكية

Lebanon 24
17-06-2025 | 23:56
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أفادت تقارير إعلامية أن شركة آبل تخطط لإطلاق ساعات ذكية مزودة بجهاز لقياس مستوى السكر في الدم.
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ونقل موقع AppleInsider المتخصص في أخبار آبل، عن المحلل المعروف جيف بو، أن الساعات الجديدة ستكون أول جهاز من آبل قادر على مراقبة مستويات السكر في الدم. وأوضح المحلل أن جهاز القياس المدمج سيكون السمة الرئيسية لإصدار سلسلة Apple Watch 13، الذي من المتوقع أن يتم طرحه في خريف عام 2027.

ولم يفصح المحلل عن تفاصيل إضافية حول موعد إطلاق الساعات المذكورة، لكن الموقع  أشارإلى أن الشائعات أفادت منذ فترة بأن آبل تعمل على تطوير جهاز قابل للارتداء يتيح قياس مستوى الغلوكوز في الدم من دون وخز الجلد، وسبق أن ذكرت وكالة "بلومبرغ" في خريف عام 2024 أن عملاق التكنولوجيا يقترب من تطوير جهاز قياس لسكر الدم يعمل على غرار حساسات قياس مستوى الأكسجة في الدم الموجودة في الساعات والأساور الذكية.

ونوه تقرير AppleInsider أن آخر ميزة صحية رئيسية أضيفت إلى ساعات أبل كانت مقياس التأكسج النبضي الذي تم تقديمه عام 2020، ويستخدم لقياس مستوى تشبع الدم بالأكسجين في الدم، لكن هذه الوظيفة غير مفعّلة في الطرازات الجديدة من ساعات آبل المباعة داخل الولايات المتحدة، وذلك نتيجة النزاع القضائي حول براءات الاختراع بين آبل وشركة Masimo.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الشهر الماضي أيضا إلى أن آبل تعمل على تطوير معالجات بتقنية "1.4 نانومتر" لهواتف آيفون، ويفترض أن تظهر هذه المعالجات في أجهزة iphone 19 التي ستطرح عام 2027.
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