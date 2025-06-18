خبر مفاجئ لمستخدمي واتساب... الإعلانات ستظهر قريبًا!

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كان في الماضي من بين تطبيقات المراسلة القليلة التي لم تعرض إعلانات لمستخدميها، ولكن هذا الوضع على وشك التغيير.أعلنت ، المالكة لتطبيق واتساب، أنها ستبدأ قريبًا في عرض الإعلانات داخل قسمي "الحالة" و"القنوات"، ولكنها أكدت أن محادثات المستخدمين الشخصية ستظل خالية من الإعلانات.وفي منشور جديد يوضح التغييرات المقبلة على واتساب، أعلن التطبيق عن إضافة ميزات هامة إلى علامة تبويب "التحديثات"، التي تشمل كلًا من "الحالة" و"القنوات".ووفقًا لواتساب، تهدف هذه التغييرات إلى مساعدة المشرفين والمؤسسات والشركات على النمو على واتساب.مع ذلك، إذا لم تكن تستخدم علامة تبويب "التحديثات" بأي شكل من الأشكال، فلن تتأثر بهذه التغييرات. ولكن تستخدمها، سيضيف التحديث الأخير إلى التطبيق اشتراكات القنوات، حيث ستتمكن من دعم قناتك المفضلة من خلال الاشتراك لتلقي تحديثات حصرية مقابل رسوم شهرية. كذلك، ستساعدك التغييرات في اكتشاف قنوات جديدة قد تهمك أثناء تصفحك.ولأول مرة، أصبح لدى المشرفين طريقة لزيادة ظهور قنواتهم. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من العثور على وبدء محادثة معها بسهولة حول منتج أو خدمة يروجون لها في "الحالة".مرة أخرى، ستظهر هذه الميزات الجديدة فقط في علامة تبويب "التحديثات"، لذا إذا كنت تستخدم واتساب فقط للدردشة مع الأصدقاء والأحباء، فمن الواضح أن تجربتك لن تتغير على الإطلاق.فيما يتعلق بالإعلانات، كشف واتساب إنه سيستخدم معلومات محدودة مثل البلد أو المدينة واللغة والقنوات التي يتابعها المستخدم، وكيفية تفاعله مع الإعلانات التي يشاهدها، لعرض إعلانات قد تهمه.وأكدت واتساب أنه لأسباب أمنية، لن يبيع أرقام هواتف المستخدمين أو يشاركها مع المعلنين.كما يوضح تطبيق المراسلة أنه لن يستخدم رسائلك الشخصية أو مكالماتك أو مجموعاتك لتحديد الإعلانات التي قد تراها.