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تكنولوجيا وعلوم

فيسبوك يدمج جميع مقاطع الفيديو فى صيغة Reels قريبًا

Lebanon 24
18-06-2025 | 09:30
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أعلنت شركة ميتا المالكة لفيسبوك، يوم الثلاثاء، عن تغيير جذري في طريقة مشاركة الفيديوهات على منصتها الاجتماعية. وابتداءً من الأشهر المقبلة، ستُعرض جميع مقاطع الفيديو على فيسبوك بصيغة “ريلز” (Reels) بغض النظر عن مدتها أو اتجاهها (أفقي أو عمودي).
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وفي إطار هذا التحول، سيتم أيضًا تغيير اسم تبويب “الفيديو” ليصبح “ريلز”، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تبسيط تجربة النشر وتوحيد أدوات صناعة المحتوى على المنصة.
وقالت الشركة في منشور على مدونتها:“سابقًا، كان المستخدم يختار بين تحميل فيديو تقليدي على الصفحة أو نشر ريل باستخدام أدوات مختلفة لكل خيار.

أما الآن، فإننا نوحد هذه التجارب من خلال عملية نشر مبسطة تتيح للمستخدمين الوصول إلى أدوات إبداعية أكثر تنوعًا، مع الحفاظ على إمكانية التحكم بمن يمكنه مشاهدة الفيديو.”

توحيد الشكل دون تقييد المضمون
 
رغم أن “ريلز” كان في السابق محدودًا بمقاطع لا تتجاوز 90 ثانية، إلا أن التحديث الجديد سيلغي هذه القيود، حيث سيكون بإمكان المستخدمين مشاركة فيديوهات بأي طول أو تنسيق، وستظهر جميعها في شكل ريلز على المنصة.

ويبدو أن هذا التوجه مستوحى من تجربة سابقة لشركة ميتا، حيث بدأ إنستجرام في عام 2022 بتحويل أي فيديو جديد يقل عن 15 دقيقة تلقائيًا إلى Reels، في خطوة مشابهة.

ردود فعل متباينة محتملة
 
ورغم أن الخطوة تهدف إلى تبسيط واجهة النشر وتحسين الأدوات الإبداعية، إلا أن بعض المستخدمين قد يجدون فيها مصدرًا للإزعاج.
فعلى سبيل المثال، قد تكون تجربة مشاهدة فيديو أفقي طويل غير مناسبة ضمن واجهة الريلز العمودية المصممة للمحتوى القصير، كما أن دمج الفيديوهات الطويلة والقصيرة في نفس الخلاصة قد يؤثر على تجربة التصفح.

ضبط إعدادات الجمهور
 
ضمن التغييرات، سيُطلب من المستخدمين عند نشر ريلز تأكيد إعدادات الجمهور، أي تحديد من يمكنه مشاهدة المحتوى — سواء كان ذلك للجميع، للأصدقاء فقط، أو لمجموعة محددة، وستكون هذه الإعدادات الافتراضية موحدة بين منشورات الصفحة وخلاصة الريلز.

تطبيق تدريجي للتحديث
 أكدت فيسبوك أن المنصة ستبقى مكانًا لجميع أنواع الفيديوهات — سواء القصيرة، أو الطويلة، أو حتى البث المباشر — مشيرة إلى أن هذا التحديث سيتم طرحه تدريجيًا على مستوى العالم خلال الأشهر المقبلة. (اليوم السابع)
 
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