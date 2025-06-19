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تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تنذر المستخدمين.. آلاف الحسابات مهددة بالحذف قريبا
Lebanon 24
19-06-2025
|
00:30
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أعلنت شركة
سامسونغ
عن بدء تنفيذ سياسة جديدة تقضي بحذف الحسابات غير النشطة، ما يهدد بفقدان بيانات شخصية لملايين المستخدمين ما لم يتخذوا إجراء سريعا.
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وقالت الشركة
الكورية
إن الحسابات التي لم يُسجل الدخول إليها لمدة عامين ستُحذف بشكل نهائي اعتبارا من 31
تموز
2025، داعية المستخدمين إلى تسجيل الدخول قبل هذا الموعد لتفادي الحذف وفقدان البيانات المرتبطة بحساباتهم.
ويشمل هذا القرار جميع مستخدمي "حساب سامسونغ" الذين لم يستخدموا حساباتهم خلال آخر 24 شهرا، سواء كانوا يستخدمون أجهزة سامسونغ حاليا أو قد استخدموها في السابق (في حال انتقلوا إلى أجهزة من شركات أخرى مثل "آيفون").
ويُستخدم "حساب سامسونغ" للوصول إلى مجموعة من الخدمات المهمة، أبرزها:
Samsung Cloud: لتخزين الصور والفيديوهات وجهات الاتصال والملاحظات.
Samsung Pay: للدفع الإلكتروني عبر الهاتف.
Samsung Health وSmartThings: لمراقبة الصحة والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.
وأوضحت سامسونغ أن حذف الحساب سيكون دائما، ولن يكون من الممكن استعادة أي بيانات بعد إتمام عملية الحذف، إلا إذا نصّت القوانين المحلية على خلاف ذلك. (روسيا اليوم)
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