ميزة جديدة في "يوتيوب ميوزيك".. اكتشف كيف تستخدمها!

أطلقت ميوزيك مؤخرًا ميزة جديدة تتيح لمستخدمي نظامي أندرويد وiOS مشاركة كلمات الأغاني بشكل مباشر.

وقد ظهرت هذه الخاصية لأول مرة في أبريل الماضي، لكنها لم تكن متاحة على نطاق واسع كما هي الآن.

ووفقًا لموقع "أندرويد هيدلاينز"، بعد تفعيل الميزة على الهاتف، سيتمكن المستخدمون من مشاركة كلمات الأغاني مع أصدقائهم، بحيث يمكن اختيار ما يصل إلى خمسة أسطر من كلمات الأغنية لكل مشاركة، مع إمكانية إعادة ضبط التحديد لمشاركة المزيد إذا رغبوا في ذلك.

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عند فتح شاشة "التشغيل"، يظهر على تبويب "كلمات الأغاني"، زر "مشاركة" في الأسفل، يقوم بنقل المستخدم إلى شاشة "اختيار كلمات الأغاني"، حيث يجري النقر واختيار ما يصل إلى خمسة أسطر من الأغنية.اكتسب هاتف " " سمعة سيئة عالمياً، بعد تكرار حوادث ارتفاع حرارة بطاريته بشكل خطير، ما جعل احتمالات اشتعاله أو انفجاره واردة في أي لحظة.بعد ذلك، يتم النقر على "التالي"، حيث سيتمكن المستخدم من من بين 10 خلفيات بألوان مختلفة.يقوم التطبيق بإنشاء بطاقة كلمات جميلة المظهر تحتوي دائماً على غلاف الألبوم في الزاوية العلوية اليسرى، مع اسم الأغنية والفنان بجانبه. وفي الزاوية السفلية اليسرى، يوجد شعار " ميوزك".بعد الانتهاء، يمكن حفظ البطاقة على الهاتف، أو مشاركتها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.وللحصول على هذه الميزة المجانية، يجب تثبيت الإصدار 8.24 من تطبيق "يوتيوب ميوزيك".